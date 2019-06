Carvajal se confiesa: "Tenía mis dudas de si Luis Enrique seguiría contando conmigo"

Ocho meses y 25 días después Dani Carvajal volverá a enfundarse la camiseta de la selección española en el duelo ante Islas Feroe. Sus lesiones coincidieron con cada partido de la selección española y confiesa que le generaron hasta "dudas de si Luis Enrique seguiría contando" con sus servicios.

El 11 de septiembre de 2018, en una noche inolvidable con un 6-0 a la subcampeona del mundo, Croacia, fue el último partido de Carvajal con su selección. Sus lesiones en el Real Madrid marcaron su año más duro. Malos resultados con su club y viendo por la tele a la selección. Confiesa en una entrevista con EFE que le provocó "nerviosismo" y duda. Vuelve con más ganas que nunca de demostrar y acabar con una alegría la temporada antes de recargar pilas para un curso con grandes retos en su equipo y la Eurocopa como sueño.

Casi nueve largos meses de ausencias de la selección

"Desde septiembre no vengo a una lista, las dos de octubre y noviembre me pillaron con el problema del sóleo. Justo la última de marzo también con la lesión del cuádriceps. Parece que tengo un poco la negra. Ojalá que no me lesione mucho más y pueda estar en todas las listas y que el míster pueda contar conmigo".

Una temporada condicionada por las lesiones

"Las lesiones te marcan, está claro. Al final son casi dos meses y medio que me pierdo de la temporada y no me gusta para nada estar lesionado. Es una tarea pendiente para este nuevo año, intentar no estar tantos días de baja y perderme tantos partidos, no solo para el equipo, también para mi por perder el ritmo de competición".

¿Se valora más la selección cuando se ve por la tele y sin poder aportar?

"Sí, desde septiembre no venía y tenía hasta mis dudas de si Luis Enrique iba a seguir contando conmigo. Al final has estado fuera de varias convocatorias en las que el míster va aportando sus matices de lo que quiere del equipo y yo estaba un poquito nervioso. Ahora, agradecer la confianza, trabajar duro e intentar sumar".

¿De verdad llega a dudar? ¿No se siente pieza importante en el grupo de la selección?

"Me siento un jugador importante, está claro, pero el míster está llamando a muchos jugadores por su rendimiento y eso hace que todos estemos alerta. Ha habido jugadores fijos que en esta convocatoria no están. Ahora cualquier jugador español sabe que dando un alto nivel puede estar en la selección y si no es así, no le van a llamar. Es una puerta que deja abierta el míster y que provoca que todos nos empleemos al máximo".

¿Cómo se trabaja en un equipo sin la presencia del entrenador?

"Es una situación personal que respetamos y apoyamos de principio a fin. Físicamente el míster no está con nosotros pero todas las decisiones las toma con su equipo técnico en conjunto, ve las sesiones y las analiza. Así que prácticamente está con nosotros".

¿No ha habido ningún tipo de comunicación de Luis Enrique con el grupo?

"No, está siendo Robert el que se encarga de todo, nos transmite sus ideas y lo que quiere de nosotros. Al final él habla por boca de Luis"

El objetivo es ganar los seis puntos

"Son seis puntos vitales, ahora vamos a Islas Feroe que va a ser un partido complicado, en césped sintético que al final tienes que ganar si quieres estar ahí. Y luego el partido a priori más difícil será ante Suecia, pero contamos con nuestra afición en el Santiago Bernabéu, animo a la gente que vaya a animarnos porque va a ser un gran partido ante la selección que eliminó a Italia de la repesca del Mundial. Encaramos los dos partidos con la intención de ganar los seis puntos".

Guión de Islas Feroe

"Es complicado pero tenemos que usar nuestras armas, intentar abrirles, crear ocasiones para ganar los partidos y, sobre todo, tener paciencia, saber que son 90 minutos y no volvernos locos".

Regreso especial de Cazorla

"Su historia es sobrecogedora pero a la vez muy ilusionante, hacer ver que con esfuerzo y sacrificio ha vuelto a llegar a la élite y ser internacional de nuevo. Estoy muy contento por él y feliz porque se lo merece. Es una gran persona y un gran jugador".

Sentimiento del grupo

"La Eurocopa está a un año vista. En el Mundial íbamos con más expectativas de las que fueron al caer en octavos. Se nos juntó un poco todo, pero fue extraño no tener a ningún rival que quisiese el balón. Al final te elimina Rusia marcando un gol extraño, con una mano, pero ya está olvidado. El míster está haciendo un bloque fuerte para entrar en la Eurocopa y poder ganar".

Evolución del estilo de juego

"Los jugadores son los que marcan esa forma de jugar, igual Asensio es más vertical que Silva. Esa comparación hace que el juego de la selección sea más vertical pero la idea de toque sigue presente en todos".

[Más información en: Carvajal: "Ojalá que venga toda la dinamita del mundo al Real Madrid"]