El Bayern devuelve a James al Madrid: el jugador pidió que no le compraran

La estancia de James Rodríguez en Alemania llega a su fin. Después de varios meses de especulaciones en torno al futuro del colombiano en Bundesliga, finalmente el Bayern ha confirmado que no ejercerá la opción de compra que tiene sobre el futbolista. Así lo confirmó Rummenige, director general del club alemán, en unas declaraciones a Sport Bild.

"La decisión con James se ha tomado en principio. Estaba conmigo y me dijo en una conversación personal que le pide al club que no ejecute la opción. En estas condiciones, no tiene sentido. Él quiere jugar, ser un jugador regular. Eso no está garantizado aquí. Personalmente lo lamento", señaló el directivo.

James Rodríguez ha estado dos temporadas cedido en el Bayern. Una estancia por la que el conjunto bávaro ha desembolsado hasta 13 millones de euros, pero que finalmente no implicará que el club alemán ejerza la opción de compra de 42 millones por el colombiano. Una operación que la institución alemana si valoraba cerrar de cara a la próxima temporada, aunque los planes del jugador irían por otro camino.

James podría llegar a Italia o Inglaterra

El motivo que habría empujado a James a salir de Múnich, sería la mala relación que el colombiano ha entablado con Niko Kovac. El técnico del Bayern continuará la próxima temporada, lo que habría sido el detonante para que Rodríguez, a raíz de todos los problemas deportivos que ha acumulado con él, haya decidido abandonar la Bundesliga.

En las últimas semanas se ha especulado con que el futuro de James podría estar en la Juventus de Turín. Cristiano Ronaldo habría pedido al club bianconero el fichaje del internacional colombiano para la próxima temporada. Unos planes que podrían chocar con los intereses del Real Madrid, ya que se han deslizado informaciones que apuntaban a que el club blanco intentaría incluir a James en la operación por Pogba.

[Más información: El Bayern no ejercerá la opción de compra sobre James Rodríguez]