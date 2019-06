Mariano se quiere quedar: "Este va a ser mi año en el Madrid"

Mariano no piensa en salir del Real Madrid este verano. El delantero hispano-dominicano ha concedido una entrevista al diario MARCA en la que confirma lo que ya desveló EL BERNABÉU el pasado 4 de abril: se quiere quedar en el Madrid. Pese a los rumores de la llegada de un '9' en las próximas semanas, Mariano solo piensa en preparar la próxima temporada.

Mariano no tiene dudas, se quiere quedar "hasta que ganemos muchos títulos", como dice al principio de la entrevista a MARCA. "Mi idea es seguir en el Madrid, en mi equipo. Quiero demostrar lo que he venido a hacer aquí", recalca.

"He luchado mucho para llegar el Real Madrid. He trabajado mucho, siempre he querido esto de pequeño y ahora que estoy aquí voy a intentar hacer el máximo para jugar en el mejor equipo del mundo", dice tras un primer año marcado por las lesiones y las pocas oportunidades que ha acabado teniendo.

Mariano Díaz intenta controlar el balón entre dos jugadores del Villarreal REUTERS

De cara a cómo afronta su futuro en el Madrid dice que "con mucha ilusión. Quiero demostrar lo que he venido a hacer aquí". Su pensamiento queda reflejado, sobre todo, en una frase en concreto: "Este va a ser mi año".

Luka Jovic está al caer y también alguna estrella más para la delantera del Madrid. Sobre la competencia dice que "es buena. Tanto para mí como para ellos". "Todos los jugadores que vengan en todos los puestos serán bienvenidos. Eso será bueno para la plantilla. Y nos hará fuertes a todos", concluye.

[Más información: Mariano y Fede Valverde quieren quedarse en el Real Madrid]