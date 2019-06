El Real Madrid ofrecerá tres jugadores al United por Pogba

La operación de Paul Pogba no va a ser nada sencilla para el Real Madrid. Dos de las tres partes han mostrado su interés. Zidane le quiere y el mediocentro quiere cambiar de aires, sin embargo, el Manchester United no necesita vender y no quiere perder a su estrella.

Por ello, según The Times, la directiva blanca ha ofrecido a tres jugadores importantes para facilitar las negociaciones: Gareth Bale, James Rodríguez y Keylor Navas. Ninguno de ellos tienen hueco en la plantilla de la temporada 2019/2020 y desde la capital de España se les está buscando una salida.

El portero estuvo cerca de salir en el verano de 2015. De hecho se quedó a meros minutos de ser un red devil más y de certificar la llegada de De Gea al Santiago Bernabéu. Las comunicaciones entre ambos clubes fallaron y finalmente no se concretó el trueque.

Keylor Navas, en el último partido de Liga del Madrid EFE

Los merengues han elegido a Courtois como su guardameta de presente. Su rendimiento en el Atlético de Madrid, Chelsea y el Mundial de Rusia convenció a los dirigentes. Lunin se ha postulado como su suplente al igual que Luca, que está jugando el playoff con el Castilla.

James va a volver al Madrid... momentáneamente. Zidane sigue sin confiar en él así que saldrá de nuevo y definitivamente. Los blancos quieren ingresar como mínimo 70 millones, lo que ya reduciría casi a la mitad el coste de Pogba, que está tasado, como mínimo, en 150 'kilos', e incluso llegaron a pedir 190 millones.

James Rodríguez, en un entrenamiento del Bayern Múnich Reuters

De esa cantidad, otros 80 podrían salvarse con Gareth Bale. El galés perdió su oportunidad la pasada temporada de liderar el proyecto con la salida de Cristiano Ronaldo. Prácticamente no jugó el último mes y no tuvo la oportunidad de despedirse del Santiago Bernabéu, el estadio que ha visto sus mejores años como profesional.

Gareth Bale en el banquillo del Santiago Bermabéu Reuters

El problema, aparte de sus lesiones, es su salario. Actualmente cobra 15 millones limpios y pocos clubes pueden permitirse esos emolumentos. El jugador no quiere abandonar la ciudad donde ha vivido durante los últimos seis años.

