La quinta de Asensio se apaga: Marco se queda solo en el Real Madrid

La quinta de Asensio llegó en 2017 al Real Madrid con la promesa de ser el futuro del conjunto blanco y de la Selección. Cinco jugadores (Asensio, Ceballos, Llorente, Vallejo y Mayoral) que aquel verano habían impresionado en el Europeo Sub21, en el cual se llevaron la plata cayendo en la final frente a Alemania. Eso no importaba, porque se les auguraba un destino de triunfos y éxitos vestidos de blanco... que ahora se apagan dos años después.

No se sabe muy bien si ha sido culpa de la presión de jugar en el Real Madrid o se han visto arrastrados por la dinámica del equipo de este año, pero desde 2017 no han dado lo que se esperaba de ellos. La renovación que el Madrid llevará a cabo este verano les dejaba en una posición muy delicada y parece que ya se ha tomado una decisión en torno a ellos. No seguirán, salvo el líder de la quinta: Marco Asensio.

Zidane da otra oportunidad a Asensio

El Madrid no tira la toalla con Asensio. Su temporada ha sido mala y muy lejos de lo que se esperaba cuando se confió en él como uno de los sustitutos de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Zidane la ha dado su palabra de que seguirá el próximo año en el equipo. Posiblemente esta sí sea su última oportunidad de demostrar que puede tirar del carro de un club de la categoría del 13 veces campeón de Europa.

El mejor aval de Asensio son sus dos primeros años en el Madrid. No dejó de crecer y esta temporada puede haber sido solo un bache en su progresión. Sin embargo, el Madrid y, sobre todo, Zidane parece que no tendrán la misma consideración con el resto de sus compañeros, a los cuáles se les ha abierto las puertas de salida este verano.

Asensio, entre tres rivales del Eibar REUTERS

Ceballos y Llorente, dos ventas atractivas

Están Ceballos y Marcos Llorente, los cuáles tienen en común (además de ser de la misma quinta) que nunca han contado para Zidane. La temporada 2017/2018 la pasaron ambos casi en el absoluto ostracismo y ahora con la vuelta del francés no les quedará otra que salir. Tanto el utrerano, que llegó como una de las mayores promesas del panorama internacional, como el canterano, que regresó tras consolidarse en Primera en apenas un año con el Alavés, no tienen hueco en el Madrid que viene.

Zidane ya se lo ha comunicado y ahora les toca buscar destino. Parecía que se irían cedidos, pero el fuerte interés de equipos europeos (y la necesidad del Madrid de vender para fichar) abre la puerta a que sus salidas sean definitivas. Por ejemplo, el Tottenham ofrecería 50 millones por Ceballos, una cantidad difícil de rechazar para el club de Chamartín.

Vallejo también se irá, pese a que se pensó que seguiría tras su buen final de temporada. La renovación de Nacho le cierra la puerta, aunque seguirá abierta para que vuelva en un futuro. A Zidane le gusta, pero necesita rodaje. Se irá cedido o vendido con opción a recompra.

Mayoral es el quinto en discordia y el primero que ya tuvo que salir el verano pasado. Se fue cedido al Levante y ahora vuelve sin muchas expectativas de quedarse. Volverá a irse cedido o será vendido definitivamente, lo que parece claro es que las puertas del primer equipo del Madrid se le han cerrado por ahora.

