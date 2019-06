Junior Firpo recula: "No me tira más el Real Madrid que el Barcelona"

Junior Firpo ha concedido una entrevista a EFE donde ha hablado sobre su experiencia con la selección española sub21, sobre el Betis y también de esas famosas declaraciones en las que se declaraba madridista por la influencia de su padre. El jugador también ha querido dejar claro que por su mente solo pasa el Betis y hacerlo bien con el combinado nacional en el Europeo.

"En principio tengo contrato con el Betis, me debo al Betis porque es un club que me ha dado todo y al que siempre voy a estar agradecido. Pero yo solo pienso en el europeo y ya después del europeo se verá", ha asegurado el defensa después de ser relacionado en los últimos meses con el Real Madrid y más recientemente con el Barcelona, al verle como el relevo perfecto para Jordi Alba.

A continuación de esto se le preguntó por unas palabras suyas que han dado mucho de qué hablar. Y es que en alguna que otra ocasión Junior Firpo ha dicho que le tira el Real Madrid porque su padre es aficionado merengue. Sin embargo, ahora de desdice después de que le pregunte sobre este presunto interés del Barça en hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

Júnior Firpo, en un partido del Betis. Foto: Twitter (@JuniorFirpo03)

"No. Yo dije que me tiraba más el Madrid porque mi padre es del Madrid y al final en casa lo que el ve es el Madrid. Eso no tiene que ver con que me tire más, simplemente que mi padre era del Madrid. A mí sinceramente el que me tira es el Betis, donde estoy desde pequeñito, así que hoy por hoy me podría considerar del Betis", ha señalado Junior Firpo.

Futuro incierto

Junior Firpo ha explotado este curso, siendo una de las grandes revelaciones de La Liga. Esto le ha llevado a estar en la agenda de no solo los grandes equipos de España, sino también de Europa. Pero el lateral ha pasado de ser la opción A para el Real Madrid a caer en la lista ya que Zidane prefiere a Ferland Mendy como recambio de Marcelo.

[Más información: El Barça tantea el fichaje de Junior Firpo como recambio de futuro de Jordi Alba]