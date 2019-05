Juande Ramos: "Parece que Bale es el único culpable de esta temporada"

Gareth Bale tiene todas las papeletas de salir del Real Madrid de cara a la próxima temporada tras el mal año del equipo tanto a nivel colectivo como individual. El galés no ha cumplido con el rol previsto al comienzo del curso y ello ha terminado condenándole a encontrarse en la rampa de salida. No obstante, durante en su estancia en el club ha contribuido con goles importantes a muchos éxitos del equipo y hay quien no ha querido olvidarse de ello.

Es el caso de Juande Ramos, exentrenador del conjunto merengue, quien ha pasado por los micrófonos de El Larguero y ha resaltado las buenas actuaciones de Bale en encuentros decisivos: "Ha ayudado mucho en el Real Madrid con goles incluso en las finales. Esta última temporada parece que el único culpable es él". Por tanto, considera que señalarle individualmente es un error y que el foco se debería poner en todo el grupo.

Lo cierto es que la temporada ha sido difícil de principio a fin para el equipo blanco, pues el buen comienzo en Liga se convertiría en un espejismo de lo que iba a venir y la sensación de impotencia iba a ser cada vez mayor en el Santiago Bernabéu. La eliminación de la Champions por el Ajax en octavos fue especialmente dolorosa, lo cual sumado a que el Barcelona dejó al Madrid también sin Copa del Rey, constataba que el fracaso de la temporada se completaba al quedar también sin opciones en Liga.

Un adiós doloroso

En lo que respecta a la figura del galés, su rendimiento también fue cayendo en picado con el paso de los partidos hasta que llegó a convertirse en el foco de todas las críticas. Pasó completamente desapercibido en buena parte del tramo decisivo de la temporada y la paciencia de la afición madridista llegó a su límite con él. Con todo ello en mente, Bale ha podido estar ante su última temporada en el Real Madrid a la espera de que otro club le convenza para volver a probar suerte.

