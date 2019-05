El Valencia encuentra al sustituto de Rodrigo en el Real Madrid

El verano en las oficinas del Real Madrid va a ser muy ocupado. No solo tienen que reforzar una plantilla que no ha sido capaz de competir por los títulos hasta el final, sino que también se tendrán que liberar de los jugadores que no han rendido como se esperaba. Es en este apartado donde le podría salir un aliado inesperado, el Valencia.

El club che ha puesto recientemente en venta a una de sus grandes estrellas y emblemas, Rodrigo Moreno. Pese a que es internacional y fue clave a la hora de conquistar la Copa del Rey, la entidad necesita cuadrar los presupuestos, por lo que el hispano-brasileño está en el mercado.

Su sustituto no sería otro que Mariano. El hispano-dominicano ilusionó a la afición blanca con su rendimiento en el Olympique de Lyon, sin embargo, tras retornar a Concha Espina como una esperanza, las lesiones han evitado que tenga continuidad.

Mariano Díaz, tras el gol del Rayo Vallecano REUTERS

A lo largo de los últimos nueves meses, el ariete solo ha participado en 22 partidos, convirtiendo en gol solo cuatro ocasiones. Este es un registro muy inferior al que consiguió en su periplo francés, cuando superó la veintena de dianas.

En caso de que finalmente las negociaciones entre los clubes españoles no llegaran a buen puerto existiría otra opción, que abaratase el fichaje de Luka Jovic. Lo que parece seguro en este momento es que Mariano no va a tener una segunda oportunidad en la primera plantilla del Real Madrid y que le buscarán un acomodo en los próximos meses.

