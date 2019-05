Míchel Salgado cuenta que tenía que cuidar de Beckham y McManaman en el Madrid

Míchel Salgado vistió la camiseta del Real Madrid durante una década y se convirtió en una jugador legendario para los blancos. El exlateral levantó cuatro Ligas, dos Champions League, tres Supercopas de España, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

No obstante, no todo fueron títulos y responsabilidades relacionadas con el fútbol sino que también tuvo que desempeñar otras labores como la de 'niñera'. El exfutbolista desveló en el programa League of Legends que tuvo que cuidar de dos jugadores ingleses durante su etapa en el conjunto blanco, David Beckham y Steven McManaman.

Beckham llegó a España en 2003 desde el Manchester United. Salgado confesó que fue él el que cuidó a David Beckham. "Lo hice mucho. Es porque era el único que hablaba inglés pero fue genial. Estaba solo en Madrid porque su esposa viajaba mucho, vivía en Los Ángeles e Inglaterra. Así que me llamaba todos los días diciendo 'salgamos'", desveló.

Míchel Salgado, en un partido del Real Madrid. Foto: Instagram (@therealsalgado)

No obstante, ya había hecho lo mismo con otro inglés en 1999. Salgado ha explicado su experiencia con Steven McManaman: "Recuerdo que en mi primer día en la pretemporada del Real Madrid estábamos compartiendo habitaciones, y dijeron 'estás compartiendo con el inglés, Steven McManaman'".

"Así que yo estaba como 'oh mi dios, por qué'. Dijeron 'porque eres el único que habla inglés'. Pero al final, fue genial. Fui yo quien cuidaba a los ingleses", concluyó Michel Salgado.

