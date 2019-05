Lunin sigue sorprendiendo: paradón en el Mundial para salvar a Ucrania

Andriy Lunin sigue ganando enteros para hacerse con un puesto en la portería del Real Madrid. Sus actuaciones en el Leganés, club en el que se encuentra cedido, han provocado que el conjunto blanco quiera recuperarle de cara a la próxima temporada. No obstante, el guardameta ucraniano continúa demostrando su talento tras salvar a su selección en el Mundial Sub20 deteniendo un penalti.

Andriy Lunin, portero del Madrid, paró un penalti ante Nigeria y evitó la caída de Ucrania 🇺🇦

El Madrid tiene un porterazo! pic.twitter.com/Re49f5tjOx — Fútbol Total (@EsFutbolTotal1) 30 de mayo de 2019

En el primer tiempo del partido, Ucrania vencía a Nigeria por 1-0. El descanso ya estaba al caer pero el colegiado pitó pena máxima a favor de los nigerianos. Tijani Muhammed decidió lanzar a la izquierda del portero y Lunin adivinó sus intenciones. Una gran parada que permitió que su equipo finalizara la primera parte con victoria.

No obstante, no fue definitivo ya que en el minuto 51 Nigeria tuvo otra oportunidad desde los once metros y en esta ocasión, no falló. El enfrentamiento finalizó con un empate en el marcador pero con la sensación de que Lunin sigue pisando fuerte.

