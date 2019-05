La final de Eriksen para convencer a Zidane y fichar por el Real Madrid

El Real Madrid no perderá ojo de lo que ocurra durante la noche de este sábado en el Wanda Metropolitano. La final de la Champions League se disputa en el feudo rojiblanco entre el Tottenham y el Liverpool. 1.098 días después, Europa tendrá un nuevo campeón y el todavía vigente comenzará su reconstrucción para no tardar mucho en volver a reinar. Un jugador podría pasar de la final del Wanda a vestir de blanco: Christian Eriksen.

El nombre de Eriksen lleva varios meses rondando las oficinas del Santiago Bernabéu. Gusta al club y se considera que es una gran oportunidad de mercado. Eriksen termina contrato en verano de 2020 y entonces será libre para marcharse a cualquier equipo. El Madrid no quiere esperar y cree que este próximo mercado de fichajes podría lograr su llegada por un precio muy apetecible para tratarse del jugador que es.

Zidane sigue prefiriendo a Pogba

Eriksen es una de las opciones que maneja el Madrid para un centro del campo que necesita reforzarse, pero no la favorita de Zidane. El técnico francés ha pedido el fichaje de Paul Pogba. Fichar a la estrella del Manchester United entraña muchas más dificultades, pero a día de hoy no se descarta. Al club parece gustarle más la opción de Eriksen, pero Zidane quiere a Pogba en su equipo. El tercero en discordia es Van de Beek.

Eriksen celebra un gol con el Tottenham Reuters

Esto no significa que a Zidane no le guste Eriksen. Todos están de acuerdo en que su enorme talento es innegable y que es el mejor jugador capaz de hacer las veces de Luka Modric, cuando el croata tenga que dar un paso atrás por culpa de su edad y su físico. Ese momento puede llegar más pronto que tarde y el Madrid quiere cubrirse con un jugador de capacidades similares. Por ello, que el Madrid acabe fichando a Pogba y Eriksen este mismo verano no se descarta. Todo dependerá de las salidas.

Pero Eriksen tendrá este sábado una oportunidad de la que solo gozarán muy pocos. La final de la Champions League es uno de los mejores escaparates del mundo, por no decir el mayor. Eriksen sabe que sigue teniendo a Pogba en la lista de prioridades de Zidane y ante el Liverpool puede demostrar que está preparado para ser uno de los pilares del próximo Madrid.

Otra final europea como Hazard

La situación de Eriksen de cara a la final recuerda a la que estuvo Hazard días atrás, en la final de la Europa League. El belga se despidió del Chelsea en Bakú con el título bajo el brazo, como podría hacer el danés este sábado en Madrid con la 'Orejona'. La única (y gran) diferencia es que Hazard ya llevaba semanas atado en el momento de la final y no había esas dudas que hay con Eriksen.

De momento, Eriksen solo ha dado largas al Tottenham en el momento de sentarse a negociar una renovación. Ha dejado la puerta abierta a salir este verano a la espera de que el Real Madrid mueva ficha y sabe que eso puede ocurrir tras la final del Wanda. Todos los focos le apuntarán a él. El del Madrid también.