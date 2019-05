Sarri: "Sé que Hazard quiere irse y tengo que respetar su decisión"

El Chelsea se impuso por 4-1 al Arsenal de Unai Emery en la final de la Europa League. Después del encuentro disputado en el Estadio Olímpico de Bakú, Maurizio Sarri habló ante los medios de comunicación y, por supuesto, uno de los temas fue el de la salida del club londinense de Eden Hazard: "Sé que quiere irse y tengo que respetar su decisión".

Maurizio Sarri y Eden Hazard, durante la final de la Europa League Reuters

El propio futbolista belga se despidió después de ganar el título europeo: "Tomé mi decisión hace unas semanas. Le comuniqué al club mi decisión. Sabréis de ella dentro de unos días. Creo que es un adiós, pero en el fútbol nunca se sabe. A lo mejor es momento de nuevos retos". Pese a haber tenido sus más y sus menos, Sarri reconoció que que le llevó entre "dos o tres meses" entender "como hombre" a Hazard. "Ahora lo hago -entenderle-, es un hombre maravilloso", admitió el italiano.

No solo el internacional por Bélgica puede decir adiós, sino que el entrenador también puede salir de Stamford Bridge: "Necesito hablar con el club y asegurarme de saber lo que puedo hacer por el Chelsea y lo que el Chelsea puede hacer por mí. Me encanta la Premier League y tengo la suerte de estar en el Chelsea... En mi opinión, merezco quedarme en el Chelsea, pero mi opinión no es suficiente".

Victoria merecida

"Estoy realmente feliz. El trofeo es muy importante para el club. Sentimos que lo merecíamos", dijo Maurizio Sarri durante la rueda de prensa posterior a la victoria en la final de la Europa League. El técnico también comentó algo sobre la charla que dio a sus jugadores durante el descanso: "Pensé que estábamos tratando de gestionar el resultado. Le pedí a mis jugadores que jugaran con más coraje, incluso si corríamos el riesgo de perder".

