Juande Ramos: "Si el Madrid quiere a alguien del Tottenham tendrá que rascarse el bolsillo"

Juande Ramos, exentrenador del Real Madrid y del Tottenham, ha hablado para Radio MARCA. En la entrevista ha repasado la situación actual de la Premier League y el futuro de algunos futbolistas relacionados con los Spurs y los blancos.

Por un lado le preguntaron acerca de la posibilidad de que alguno de los discípulos de Pochettino acabe en el Santiago Bernabéu: "Hay muchos y muy buenos, pero con Levy el Real Madrid se tendrá que rascar el bolsillo si quiere acceder a ellos". Eriksen es uno de los que más gustan en la oficinas madridistas, pero su futuro no se decidirá hasta después del sábado.

Juande también quiso defender la figura de Gareth Bale, que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera: "Las críticas van en función del rendimiento del equipo. Cuando el Real Madrid fue campeón de Europa por tres años consecutivos no se hablaba de la polémica de Bale. Este año, que no se han conseguido los objetivos, las críticas caen sobre las figuras. No me cabe duda de que Gareth Bale es un gran jugador".

Gareth Bale, en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

Finalmente afirmó que La Liga ya no es la competición más dominante, porque ese puesto lo ocupa en la actualidad la Premier League:"España ha dominado durante estos años y ahora ellos se han volcado, han fichado entrenadores extranjeros y han conseguido un fútbol mucho más competitivo"

"Hay un matiz muy claro. Los derechos del fútbol inglés se han vendido a los países orientales que a cambio han dado grandes cantidades de dinero. Con esa inversión el rendimiento y el potencial sube. Los equipos que menos perciben allí igualan en estos ingresos a Real Madrid y Barcelona", matizó el expreparador del Málaga y el Sevilla entre otros.

