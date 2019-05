Pochettino: "Tengo un cariño especial a Florentino Pérez y al Real Madrid"

Mauricio Pochettino está a unos días de enfrentarse a la mayor cita de toda su carrera deportiva. El Tottenham se enfrenta este sábado en el Wanda Metropolitano al Liverpool para decidir el nombre del campeón de la Champions League. El técnico argentino ha pasado por los micrófonos de A Diario de Radio MARCA para tratar la actualidad que le concierne.

Habló sobre la reciente polémica surgida con el Real Madrid y se alegra de que todo haya acabado siendo un malentendido: "Me alegro de que Florentino finalmente entendiera mis palabras en El Partidazo de COPE. Es un presidente que ha marcado una época y nunca mi intención fue molestarle a él o a una institución a la que tengo un cariño especial como el Real Madrid", dijo.

Contó de dónde le llegaron los valores del Madrid: "Camacho fue quien me trajo en 1994 al Espanyol y me transmitió valores que me marcaron mucho y que están ligados a la filosofía y al espíritu del Real Madrid", reveló.

Siente un gran apoyo de cara a la final

De cara a la final siente un apoyo increíble en España: "Siento que hay mucha gente en España conmigo. Hemos festejado con el Espanyol conseguir llegar a UEFA y este seguimiento es continuación del festejo. Estamos varios pericos aquí y siento la energía de los hinchas del Espanyol", explicó.

Por último, habló del duelo de 'técnicos' que tendrá con Klopp en la final: "Creo que Klopp y yo generamos simpatía porque somos naturales y la gente empatiza. Pero seguro que tengo muchos 'haters', si ahora no salen, ya saldrán", concluyó.

