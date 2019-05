Sergio Ramos no se regala: "Es imposible que el Real Madrid le deje ir gratis"

Desde la semana pasada se ha hablado largo y tendido sobre el deseo de Sergio Ramos de abandonar el Real Madrid. Se ha especulado con varios destinos, pero ha sido este mismo lunes cuando se ha dicho que el capitán habría pedido la carta de libertad para irse gratis a China, ya que allí deben pagar unas tasas dependiendo del montante del traspaso.

Florentino Pérez: "Es imposible que el Real Madrid deje ir a Sergio Ramos gratis"

Florentino Pérez ha hablado sobre ello en El Transistor de Onda Cero. El presidente del club blanco ha querido desmentir que Ramos y su hermano y representante pidiesen una reunión secreta para pedir una salida. Se había venido diciendo en algunos medios que esta cumbre había tenido lugar hace poco más de dos semanas en la casa de uno de los protagonistas.

Sin embargo, el propio Florentino Pérez ha negado la mayor y ha explicado muy claramente los hechos: "Sergio Ramos no ha estado en mi casa ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso".

Florentino Pérez y De la Morena, en Onda Cero. Foto: Twitter (@ElTransistorOC)

La respuesta del máxima mandatario blanco fue clara: "Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis". Contundente declaración de Florentino Pérez, no para cerrar la puerta de salida, sino para mandar un mensaje claro a posibles pretendientes: no se regalará a Sergio Ramos y mucho menos se le dejará ir libre.

Culebrón del verano

Ya en el verano del año 2015 se especuló con una posible salida de Ramos, aunque todo se acabó cuando se firmó su renovación. Florentino Pérez ha querido poner de relieve que con la salida de Cristiano Ronaldo, es el internacional español el que está en lo más alto del escalafón salarial del Real Madrid. Ahora habrá que esperar si el de Camas sigue tirando de la cuerda o decide acabar su carrera en el club que le hizo grande.

