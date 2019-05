Schuster: "Neymar y Mbappé pueden jugar juntos en el Madrid, no se van a molestar"

Desde que Kylian Mbappé soltase la bomba de que su futuro en el PSG no estaba garantizado, tanto Neymar Jr. como él han vuelto a estar en el escaparate del Real Madrid. Si bien antes de ello ambas opciones parecían inviables, el aficionado del conjunto blanco ha vuelto a tener esperanzas con que se pueda fichar, por lo menos, a uno de ellos para el próximo curso.

Mbappé y Neymar celebran un gol con el PSG Reuters

En este sentido, Bernd Schuster ha dado su punto de vista en la Ciudad de la Raqueta de Madrid y no ha puesto ningún reparo en poder ver a Neymar y Mbappé vestidos de blanco: "Los grandes jugadores pueden jugar juntos y no se van a molestar. La gran mayoría, si no todos, quieren jugar en el Real Madrid. Florentino es capaz de traer a cualquiera".

En la otra cara de la moneda, el alemán también ha analizado la especulación sobre la posible salida de Sergio Ramos del conjunto merengue: "No me imagino un Real Madrid sin él, pero entiendo que cada año te preguntes muchas cosas después de tantas temporadas. En China es donde mejor se paga en el mundo pero el club no le va a dejar salir tan fácilmente. Es una figura importante para el nuevo proyecto".

Sergio Ramos, en el Santiago Bernabéu REUTERS

Otro factor a tener en cuenta ha sido la renovación de Toni Kroos. El centrocampista alemán no ha vivido su mejor año como futbolista y Schuster también ha reconocido que ha sido algo crítico con sus actuaciones: "Me parece bien que renueve aunque también le haya criticado. Yo he sido futbolista y sé que eso no le gusta a nadie, era Kroos como pudo ser cualquier otro".

En busca de reaccionar sin precipitarse

Finalmente, sobre la mala temporada del Real Madrid sin haber ganado ningún título, Schuster ha mantenido la calma y ha mandado un mensaje de apoyo a la plantilla: "Estos jugadores han demostrado que pueden con todo, no me ha sorprendido después de las tres Champions seguidas y de seguir con la misma plantilla. Ha sido muy negativo pero ya está. Ahora hay que crear un equipo nuevo ganador".

