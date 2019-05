Lopetegui se deshace en elogios a Keylor Navas: "El equipo que le fiche tendrá mucha suerte"

Julen Lopetegui está impartiendo charlas formativas y capacitaciones a técnicos locales en Costa Rica y ha aprovechado para elogiar a Keylor Navas. El guardameta tico está en la rampa de salida del Real Madrid y podría cambiar de equipo este verano; de hecho, se ha especulado con que el Oporto le podría querer como relevo de Casillas.

El exentrenador del Real Madrid y la Selección se mostró reacio a analizar la situación de la portería del Madrid: "No voy a entrar ahora a valorar todas esas cosas. El objetivo del día no es ese. La admiración por Keylor es máxima, pero no voy a analizar alguna situación que no me compete analizarla actualmente".

Sin embargo, Lopetegui si tuvo tiempo para elogiar las virtudes de Keylor Navas: "El equipo que lo fiche tendrá suerte en tenerlo. Tiene muchas condiciones, y muchas cualidades, como no puede ser de otra manera, si destaco una por encima de todas es que es tremendamente competitivo. La palabra competitivo conlleva personalidad, confianza, ambición, sacrificio, y todo eso él lo transmite desde el primer día".

"A Keylor lo quise desde antes del Mundial de Brasil para el Oporto, lo tuvimos muy cerquita de ficharle, pero la explosión que tuvo en el Mundial hizo que cogiera otro rumbo, normal, y posteriormente el fútbol ha querido que nos encontráramos este año en el Madrid, y allí tuve la certeza de dos cosas: que es una excelente persona y que es un profesional fantástico”, añadió Julen.

La edad no es un obstáculo

Lopetegui hizo especial hincapié en que la edad de Keylor (32 años) no era un impedimento para su rendimiento: "No hay una regla general, cada cabeza y cuerpo humano es diferente, la mentalidad, una de las claves es que las lesiones te respeten, y en este caso Keylor no ha tenido tantas lesiones importantes, la edad que tiene es óptima para el desarrollo de la profesión como portero, lógicamente le queda muchísimo por recorrer".

"Costa Rica debe sentirse muy orgulloso porque aparte de tener un portero al máximo nivel, que no hay tantos, creo que es un chico y profesional extraordinario. Es difícil mantener tanta exigencia al máximo nivel como él ha estado, hay pocos jugadores que tienen esa capacidad, él es uno de ellos. Él se cuida para el fútbol y le queda cuerda para rato", sentenció el técnico.

