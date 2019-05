Florentino Pérez ha estado en El Transistor hablando sobre toda la actualidad del Real Madrid. El presidente ha explicado la marcha de Cristiano Ronaldo o las últimas informaciones que sitúan a Sergio Ramos fuera del equipo blanco. También ha incidido en que no hablará de jugadores que no formen parte de la plantilla, aunque con guiño a Hazard.

Las tres Champions League

"Lo recuerdo perfectamente. Era una noche gloriosa y es una etapa que con el paso del tiempo todavía se dará más valor. Las cosas buenas me duran más que las buenas".

La etapa de Cristiano Ronaldo

"Cristiano tenía asumido que quería nuevos retos y aprovechó ese momento para decirlo, pero ya lo había pensado antes. Nunca ha creado ningún problema en los 9 años que ha estado y lo recordaremos como para mí el mejor jugador que he fichado. Ha sido un profesional como la copa de un pino. Siempre he tenido una relación perfecta con él, ningún problema de dinero. Para nosotros será una satisfacción tenerlo como el mejor jugador del equipo. Jamás se ha hablado de la deuda de Hacienda con el Real Madrid. Su deseo era aumentar su contrato y lo encontró en la Juventus y fue algo bueno para él y para nosotros. Necesitaba nuevos retos, ha encontrado allí una nueva familia como ha dicho y es feliz. Consideró que la oferta era buena para él y fue todo muy normal. No me arrepentí de dejar marchar a Cristiano; con él en la plantilla este año hubiese pasado lo mismo".

Florentino Pérez: "Nunca he tenido ningún problema con Cristiano, ni de dinero"

El sustituto del delantero portugués

"Buscar un sustituto a Cristiano es muy difícil. Teníamos jugadores muy buenos para poder suplirle como eran Asensio, Bale o la llegada de Vinicius, no ha sido culpa de no buscar un sustituto".

La marcha de Zidane

"No me esperaba que Zidane se fuera. Estaba agotado, es lo mismo que le ha pasado a la plantilla este año. Benzema ha sido la excepción, pero todos los jugadores han tenido un agotamiento mental y físico. Ya se notaban síntomas de agotamiento, y también una presión y esfuerzo agotador. El entrenador decidió descansar. Es muy difícil convencer a Zidane, no hubo ninguna discrepancia entre nosotros".

El fichaje de Lopetegui

"En aquel momento Lopetegui fue la primera opción, no había muchos entrenadores libres. Después del Mundial se podía ir y se quiso ir. Esto ha pasado a lo largo de la vida y nadie ha creado ningún problema. Aquí alguien debió de calentar al presidente de la Federación. Es más honesto decirlo antes de empezar que se diga en mitad del camino, yo hable con el presidente de la Federación antes de que todo ocurriera. Lopetegui no se quería marchar, el Madrid no pagó nada porque le cesaron. Se hubiese pagado después del Mundial. A Rubiales le pareció normal, pero a las horas cambió todo".

La etapa del técnico vasco

"En aquel momento era muy difícil de entender que no fuera capaz de estar al nivel que nosotros pensamos. Quizás la presión a la que estaban sometidos no les dejaba actuar con normalidad. Con el tiempo hemos visto que el problema del equipo no se arregló con los cambios de entrenadores. Pensaba que cambiando de entrenador se podía cambiar el proceso de la temporada. El problema no era el entrenador, era la mente de los jugadores".

Florentino Pérez y De la Morena, en Onda Cero. Foto: Twitter (@ElTransistorOC)

Los pitos e insultos a los jugadores

"Tengo mucha experiencia, estoy bien. La presión del fútbol es irracional. Hay que ganar siempre. A estos jugadores se les ha pitado e insultado cuando van a pasar a la historia en una de las épocas más importantes del Real Madrid. Eso no pasa en la vida normal. La remontada del Liverpool dio más valor a lo que hemos hecho nosotros, pero no me alegre por ello. No es normal que se insulte a un jugador y es imposible de soportar por los jugadores".

El 'traspaso' de Sergio Ramos

"Sergio Ramos no ha estado en mi casa ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso. Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis. Ahora mismo el contrato más alto del Real Madrid es el de Sergio Ramos. "No es verdad, yo no oí a Sergio Ramos decirme tras el partido del Ajax pues: me pagas y me voy, no lo oí".

Florentino Pérez: "Es imposible que el Real Madrid deje ir a Sergio Ramos gratis"

La marcha de Solari

"Con Solari se quedó muy bien. Quiere reflexionar y sabe que tiene aquí su casa. Hablé cuando le cesamos y se ha ha hablado con él varias veces. No hubo ningún problema para convencer a Zidane y ha vuelto con unas ganas que se necesitan para volver a la realidad".

La actual situación del equipo

"Ha probado todos sus jugadores y desde la tranquilidad vamos a ver si somos capaces de recuperar ese hambre y esa ambición. Él no vino aquí a ganar La Liga. Cuando vimos que ya no teníamos nada que hacer en la temporada, preferimos dedicar los 11 partidos que quedaban a preparar la siguiente. Yo nunca he pensado en dejar esto y menos yendo mal, lo dejaré cuando todo vaya bien. Está situación la vamos a arreglar seguro".

Las posibles ventas

"El Real Madrid no ha tenido ningún problema de temas económicos. El que más gana es Sergio Ramos y además se lo merece. Tenemos que hacer un equilibrio. Zidane no me ha dicho los jugadores que no quiere la temporada que viene".

Mbappé y Neymar

"Con Zidane no he hablado ni de Mbappé ni de Neymar. No hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar con él. Ya tuvimos una conversación con el presidente del PSG la temporada pasada. No estoy pensando en nadie, nos reuniremos con Zidane y ya se verá. No voy a hablar de jugadores, ni de Hazard ni de Neymar. No hemos recibido ninguna oferta todavía por ningún jugador".

La llegada de Hazard

"Sería una falta de respeto hablar con un club que se juega una final en dos días. Llevamos varios años detrás de Hazard pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Tengo la ilusión y el gran interés de que venga este año".

Florentino Pérez: "¿Hazard? Llevamos varios años intentando que Hazard fiche por el Real Madrid"

Obsesión contra el Madrid

"Claro que Cristiano tendrá sus días buenos y sus días malos, solo pedía que no le pitaran. No puede ser que una parte de nuestra afición pite a nuestros jugadores y hay periodistas que solo quieren hacer daño. Y este lunes se ha intentado menospreciar a Sergio Ramos y el que mejor le va a defender voy a ser yo que le quiero como un hijo. Me molesta que se utilice a jugadores para hacer daño al Madrid".

James y Jovic

"Han dicho algo que les honra. Me parece de 10 la actitud del Bayern Múnich. Tenemos una gran relación con varios equipos de Alemania. '¿Jovic?' Hay jugadores que nos gustan a todos. Si puedo quiero traer a todos los mejores jugadores del mundo".

La situación de Griezmann

"Nunca me han llegado a ofrecer a Griezmann".

La vuelta de Odegaard

"Odegaard en un par de años será uno de los mejores jugadores del Real Madrid".

Florentino Pérez y De la Morena, en Onda Cero. Foto: Twitter (@ElTransistorOC)

La salida Keylor Navas

"Keylor Navas tiene contrato en vigor. No me he despedido de él, lo haré cuando se vaya".

El partido de Miami

"El Real Madrid no ha votado en contra de jugar la Supercopa fuera de España; no tiene nada que ver la Supercopa con un partido de Liga. Jugar un partido que te pertenece en casa en otro lugar me parece que es prostituir una competición".

El penalti a Vinicius

"No llamé a Rubiales para quejarme de los árbitros, le llamé para que el VAR se aplicase mejor. El Mundial fue un claro ejemplo de ello, nadie se quejó y se utilizó a la perfección".

Florentino Pérez: "No llamé a Rubiales para quejarme de los árbitros, le llamé para que el VAR se aplicase mejor"

El nuevo Santiago Bernabéu

"Hemos conseguido un préstamo para poder remodelar el estadio; el presupuesto para el estadio no tiene nada que ver con el presupuesto para la plantilla".

Las declaraciones de Pochettino

"Pochettino dijo que Florentino no le había dejado la residencia. Desmentimos porque no es verdad. Ha escrito un mensaje diciendo que no quería ofender a nadie. Nosotros estamos encantados de recibir a todo el mundo. Ha podido ser un malentendido pero no podíamos dejar que los medios publicaran que no queríamos que entrenasen allí".

El agente de Asensio

"No hemos recibido ninguna oferta por Asensio de 150 millones".

Un nuevo entrenador

"Nunca hemos querido fichar a Klopp o Pochettino, pero eso no quiera decir que no sean dos grandes entrenadores y que en un futuro no queramos hacerlo".

[Más información: Así ve Zidane a Mbappé: "Le veo bien donde está"]