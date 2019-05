Duván Zapata: "No me han llamado del Real Madrid, pero ojalá lo hagan"

El Real Madrid tiene la intención de reforzar la delantera en el próximo mercado de fichajes. El gran favorito para acompañar a Karim Benzema es Luka Jovic, pero no es el único nombre que se ha asociado con el equipo blanco. Uno de los delanteros de modo en la Serie A que ha despertado pasiones en toda Europa es Duván Zapata, el ariete del Atalanta ha alumbrado con su facilidad para hacer goles.

El delantero colombiano fue entrevistado por Caracol antes de viajar para unirse con su selección. Ha hablado sobre el supuesto interés del Real Madrid en él y como su nombre se asocia a todos los grandes de la competición italiana.

"La verdad de eso no sé nada. En Italia cada día me vinculan con un equipo diferente. Yo intento estar tranquilo, sé que el Atalanta hizo un esfuerzo muy grande por tenerme y mi mente estaba puesta en terminar bien la temporada. Ahora espero poder estar en la selección y tener la cabeza allí", confirmó al ser preguntado por el interés de la Serie A.

Duván Zapata durante un partido del Atalanta

Sobre la aparición en la lista de posibles refuerzos para el Real Madrid, el colombiano tiene claro que hay que tener los pies en el suelo: "A mí no, ojalá -risas-. La verdad que no, he escuchado, he visto que me han vinculado, para mí es un orgullo. Intento estar tranquilo, con los pies en la tierra y pensar en lo que se viene".

Una temporada histórica

"Es una temporada soñada, pudimos lograr algo histórico para el Atalanta, clasificar a la Champions. Estamos muy contentos y con la expectativa de jugarla", afirmo Zapata tras ver a su equipo en la tercera posición de la clasificación.

Coincidir en la liga con Cristiano Ronaldo ha sido muy especial, pero el delantero no mantiene una relación muy estrecha con él: "No, poco y nada, lo normal. Me acuerdo que en un partido de Copa Italia nos saludamos y en el último que jugamos contra la Juventus nos saludamos".

"Obviamente hablé con el profe en el microciclo por el territorio asiático. Estoy positivo y con expectativas de hacer las cosas lomejor posible. No es fácil, hay selecciones fuertes y buenas, pero la Selección ha demostrado que ha tenido un nivel muy bueno. Es hora que le regalemos al pueblo colombiano una Copa", concluyó sobre la próxima Copa América.

