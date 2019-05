Rodrygo: "Estuve vomitando por la ansiedad de saber si seguiría aquí o no"

Rodrygo Goes podrá despedirse de la afición del Santos antes de marcharse al Real Madrid. Podrá hacerlo a lo grande, el próximo 12 de junio, en el clásico contra el Corinthians. Sin embargo, no estaba claro que la joya brasileña pudiera jugar ese partido, una incertidumbre que le había trastornado, tal y como reconoció en una entrevista a Premiere tras el choque contra el Internacional.

"El acuerdo salió esta mañana. Me lo ha dicho mi padre. Yo estaba en la concentración y hasta me sentí mal por la noche, estaba vomitando, con mucha inflamación de garganta... Creo que era ansiedad por saber si iba a continuar aquí o no. Gracias a Dios todo ha ido bien y mi despedida se quedó para el 12", dijo Rodrygo.

Rodrygo había sido convocado por la selección olímpica de cara a un torneo en Toulon (Francia) que se disputa entre el 1 y el 15 de junio. El Santos reclamó que su jugador no fuera al no ser un torneo FIFA -por lo que no estaba obligado a ceder a su jugador- y finalmente se ha llegado a un acuerdo con la CBF, la Federación brasileña para liberar a Rodrygo.

Rodrygo, en un entrenamiento con el Santos. Foto: Instagram (@santosfc)

El jugador del Santos mostró así su satisfacción tras el partido de este domingo: "Sí, no solo para la afición del Santos, para mí también. porque mi voluntad era quedarme hasta el 12 y jugar el clásico contra el Corinthians en la Vila (Belmiro, estadio del Santos) y me voy a quedar".

