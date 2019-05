La 'operación salida' del Madrid: un verano récord en ventas

El Real Madrid se prepara para un verano récord. El club blanco realizará un gasto en fichajes nunca antes visto por Chamartín, pero también ingresará más que dinero que lo visto en cualquier otro período de fichajes. Al Madrid le salen las cuentas para acometer llegadas de primer nivel de cara a la próxima temporada, pero que tendrá que hacer hueco a los nuevos con varias salidas importantes.

Los dos últimos veranos han sido los que más dinero ingresó el Real Madrid en término de ventas: alrededor de 130 millones de euros cada uno. Salidas como las de Cristiano Ronaldo y Morata supusieron las ventas más de la historia blanca. No se espera ninguna salida que supere este verano los 100 'kilos', pero sí que la suma de ellas rebasarán con mucho margen el histórico en ventas en un mismo verano en la 'Casa Blanca'.

Bale, la mayor venta del Madrid

La mayor venta será la que protagonice Gareth Bale. El galés se resiste a salir o eso es lo que se quiere mostrar de cara al público, pero el Madrid tiene claro que Bale no tiene hueco en el nuevo proyecto y no le quedará otra que salir. Probablemente vuelva a Inglaterra, donde todavía tiene un buen cartel, y lo hará por un precio que debería ir entre los 80 y los 100 millones de euros.

James e Isco, en el mercado

Bale no será el único que aporte una importante cantidad de dinero este verano. El Madrid tiene más jugadores para llenar las arcas sin tocar los pilares básicos de la plantilla, como pueden ser Benzema, Modric o Sergio Ramos. Uno será James Rodríguez, por el cual el Bayern no ejecutará la opción de compra (cifrada en 45 'kilos') y tendrá que buscarse un nuevo equipo. También podría hacerlo Isco, a quien el Madrid ha puesto en el mercado y venderá si llega una buena oferta. Ambos tendrían un valor cercano a los 70 millones de euros.

Zinedine Zidane mira a sus jugadores desde la banda REUTERS

El Madrid sabe que cuenta con jugadores que han ido sumando mucho valor conforme está el mercado. Por ejemplo Marcos Llorente y Ceballos, con los cuales Zidane no cuentan. Por el ex del Betis ya habría preguntado algún club, como el Tottenham que estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros, según afirman en la prensa inglesa.

No son los únicos. Mariano y Raúl de Tomás también están en el mercado. El delantero hispano-dominicano saldría por una cifra superior a los 21,5 'kilos' que pagó el Madrid por él el pasado verano, mientras que al ex del Rayo se le habría tasado por encima de los 30 millones de euros. Además, volverán de su cesión jugadores como Mateo Kovacic y Theo Hernández que tienen un buen cartel en Europa (el Nápoles va a por el galo, por ejemplo).

Las salidas no acaban ahí. El Madrid no dejará salir gratis a Keylor Navas y espera ingresar al menos 15 millones de euros por un portero al que no le faltarán ofertas. No se descartan 'sorpresas' en la segunda línea como una venta de Lucas Vázquez, que ve peligrar su sitio en el Madrid. Lo que parece tener claro el Madrid es que hay jóvenes de los que no se quiere desprender por completo. Es el caso de Odegaard y Reguilón, a los que se quiere ceder ya que no se les puede hacer un hueco en el equipo de Zidane, pero tienen una buena proyección de futuro.

