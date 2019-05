Lopetegui se prepara para volver tras su paso por el Real Madrid: "Antes me faltaba energía"

Julen Lopetegui volverá a hablar sobre su último año en los banquillos, donde tuvo dos finales muy tristes. Este martes hará su presencia en Universo Valdano, y como viene siendo habitual, se han ido adelantando declaraciones de esa entrevista. Su salida de la Selección, su despido del Real Madrid, los meses de después...

Uno de los puntos que más marca su historia es el día que fue despedido de la selección española, a punto de disputar el Mundial de Rusia 2018: "Parece que se ha transmitido que yo abandono. Yo no abandoné, cómo iba a abandonar la Selección. Era mi mayor sueño, mi mayor responsabilidad, mi única responsabilidad. Nos sacaron de allí, nos echaron. Nosotros no nos fuimos, evidentemente".

Después su racha no pudo mejorar. Tras varios partidos en la cuerda floja, un 5-1 en el Camp Nou dio pie a su despido del equipo de su corazón: "El equipo tenía que mejorar, tenía un gran margen de mejora. Había que mejorar el colectivo. Entendíamos que era un momento clave para nosotros, pero tenemos el máximo respeto a esa decisión".

Los meses posteriores

Su salida fue muy dolorosa para él, ya que perdió las ganas de entrenar por aquel entonces, pero confía en poder hacerlo en los próximos meses tras recuperar la emoción: "Salí en octubre, tuve ofertas de equipos y les decía a todos que no, que no estaba preparado en ese momento. Me faltaba energía, necesitaba recargar muchas cosas. Van pasando los meses y vas sintiendo la emoción y la inquietud por volver a entrenar. A renovar los sueños: ahora estamos en ello".

[Más información: Lopetegui y el Real Madrid: "Tenía el compromiso absoluto de los jugadores"]