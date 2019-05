Tuchel aumenta las dudas con el futuro de Neymar y Mbappé: "No puedo prometer que continúen"

El futuro de Neymar o Mbappé sigue dando que hablar. Thomas Tuchel habló hace unos días sobre ambos jugadores y no cerró la puerta a una salida este verano de alguna de sus dos estrellas. El entrenador alemán, que acaba de renovar su contrato hasta 2021, volvió a confirmar sus palabras aumentando así la incertidumbre sobre el jugador brasileño y el francés.

"Estoy acostumbrado a esto. Ahora es mayo, lo que digo ahora podría no ser cierto el próximo mes. Las cosas son como son, hay mucha especulación, lo que significa que tenemos mucha calidad y talento", comentó para Sky Sports F1 tras asistir al Gran Premio de Mónaco.

"Mi deseo como entrenador es claro, quiero que todos mis jugadores permanezcan en el PSG y sigan con nuestro proyecto. El trabajo no está terminado, acaba de comenzar. Mi deseo es claro, pero no puedo prometer porque eso sería ingenuo y no quiero ser ingenuo en este negocio", dijo.

Tuchel y Mbappé, durante un partido del PSG Reuters

El Real Madrid, que sigue trabajando de cara a la próxima temporada, se mantiene expectante en lo que se refiere a ambos jugadores. Tanto Neymar como Mbappé gustan en el seno madridista y las declaraciones de Tuchel han vuelto a sembrar las dudas de si ambos, o uno de ellos, seguirá en el PSG la próxima temporada y las esperanzas del conjunto madridista de ver alguno de los dos vestido de corto en el Santiago Bernabéu.

Neymar decidió abandonar este sábado el PSG, sin permiso de Tuchel, para incorporarse con la selección brasileña tres días antes de lo previsto para preparar la Copa América. Por su parte, Mbappé, que no consiguió superar a Messi en su lucha por la Bota de Oro, comentó hace unos días que quería "más responsabilidades en el PSG o en un nuevo proyecto", lo que hizo que saltaran los rumores sobre su futuro.

En Francia aseguran que ambos jugadores seguirán en el PSG

La cadena francesa Telefoot ha asegurado este domingo que tanto Neymar como Mbappé tienen asegurado su futuro, al menos el más reciente, en el PSG. Las razones serían dos: Neymar quiere redimirse y Mbappé solo dio un toque al club con sus declaraciones.

El jugador brasileño querría seguir un año más para no irse por la puerta de atrás tras dos temporadas bastante irregulares sin poder haber competido en la Champions League. Por su parte, Mbappé confía en que el PSG se refuerce de cara a la próxima temporada y que pueda coger más responsabilidades dentro del club parisino.

