Neymar se abstrae de Tuchel y el PSG, mientras medita si fichar por el Real Madrid

Las últimas semanas en el PSG están siendo notoriamemnte convulsas. Desde que Mbappé lanzó su órdago personal al club francés, exigiendo más responsabilidad de cara al próximo año, la tensión se ha acrecentado entre el cuadro parisino y sus dos grandes estrellas. Y es que Neymar tampoco terminaría de estar cómodo en Francia.

La petición de Mbappé afectaría directamente al brasileño en su jerarquía en el PSG. Si el club francés decidiera cumplir los deseos, económicos y deportivos, del astro francés, la salida de Neymar podría estar más cerca. Una operación para la que el Real Madrid se mantiene a la espera, con el deseo de intentar poner la guinda a su nuevo proyecto con uno de los dos futbolistas.

En Concha Espina eran optimistas, aunque prudentes, respecto al futuro de Neymar en París, ya que parecía más factible que el PSG, de vender a uno de los dos futbolistas, decidiera prescindir del brasileño. La condición francesa de Mbappé, unida a su juventud y proyección, podían hacer decantar la balanza catarí.

Neymar con el PSG REUTERS

Ahora Neymar ha aprovechado para desconectar de toda la vorágine de rumores que hay en torno a su figura en París. El futbolista se encuentra concentrado con su selección, momento que él mismo ha declarado que anhelaba: "Estaba loco por incorporarme en el equipo y en la selección. Estoy concentrado cien por cien (en la Copa América) y muy feliz".

El futbolista se ha incorporado con tres días de antelación con Brasil para preparar la Copa América. Los jugadores seleccionados por Tite eran esperados el martes, pero Neymar ha llegado antes de lo previsto. Algo que también le ha generado uno nuevo conflicto en París, esta vez con su entrenador.

Tomas Tuchel compareció en rueda de prensa y no dejó títere con cabeza respecto a sus estrellas. Esta vez, como ha ocurrido en otras ocasiones con Mbappé, el centro del críticas fue Neymar. "Por mi parte no tenía permiso para irse. No es deportivo, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no", señaló el técnico del PSG.

Mbappé y Neymar celebran un gol con el PSG Reuters

Unas declaraciones que complican aún más en torno a la continuidad del brasileño en Francia. Por si fuera poco, ayer el PSG anunció que Tuchel seguirá en París hasta 2021. Esta noticia podría ser el impulso definitivo para que Neymar pusiera punto y final a su aventura en el fútbol francés.

Ahora Neymar tendrá un tiempo de desconexión lejos de Francia, de Paris, del PSG y de su entrenador. Un momento clave para pensar en frío sobre el futuro y decidir si quiere recalar en el Real Madrid la próxima temporada. Los blancos quieren al brasileño como buque insignia del nuevo proyecto y estaría en su mano decidir cambiar la Ligue-1 por La Liga.

El Madrid no pierde el tiempo

Mientras tanto el Real Madrid continúa planificando la próxima temporada, reforzando otras áreas como la defensa o el centro del campo. El club blanco quiere hacer un equipo galáctico para volver a asaltar todos los títulos y, de aterrizar en Concha Espina, Neymar podría juntarse a posibles fichajes blancos como Hazard, Pogba, Eriksen, Van de Beek o Mendy.

El gran objetivo de Zidane para la próxima temporada es volver a confeccionar un proyecto competitivo para recuperar la estabilidad en el propio club. Una plantilla que mezcle juventud y veteranía, que cree la simbiosis perfecta para hacer que el Real Madrid tenga la oportunidad de retornar a la senda del triunfo.

