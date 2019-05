Chiellini confirma que pudo haber jugado en el Real Madrid

Son muchos los jugadores que a lo largo de la historia han podido militar en las filas del Real Madrid, pero que, finalmente, no lo han hecho por diversos motivos. Sonados son los casos de Buffon, Maldini, Del Piero o Totti. Y es que desde siempre el club blanco ha mantenido una especial vinculación con los futbolistas italianos.

A todas estas leyendas se suma ahora Chiellini. El veterano defensa de la Juventus de Turín ha confirmado durante una entrevista con Tuttosport que estuvo muy cerca de jugar como local en el Santiago Bernabéu. Todo ello sucedió en el año 2010, pero decidió continuar en la Vecchia Signora, pese a ser un gran amante en lo que se refiere al aprendizaje de nuevas culturas.

"En 2010, existía la posibilidad de ir al Real Madrid. Sufrí mucho al terminar séptimo en la liga dos años seguidos, especialmente durante el segundo que no estuve bien", ha desvelado un Giorgio Chiellini que no ha querido ocultar que le "hubiera gustado tener una experiencia en el extranjero"

Álvaro Morata y Chiellini durante el partido de Champions en el Wanda Metropolitano EFE

Experiencia en el extranjero

El central de ahora 34 años -cumplirá 35 el próximo mes de agosto- se ha definido como un gran amante de la diversidad cultural, así como de su aprendizaje. "En Inglaterra, en España, incluso en Alemania. Me gusta aprender sobre diferentes culturas, nuevos idiomas", ha asegurado, para después poner un 'pero': "Sin embargo me frenó el disgusto de irme. Nunca me moví de Italia por este motivo. O es la Juventus la que lo aleja o te quedas, al menos es así para mí".

Chiellini aún tiene contrato con la Juventus y espera seguir al más alto nivel al menos por dos temporadas más. Un futbolista que nunca ha evitado piropear al Real Madrid. Ya hace unos meses reconoció que él no era el mejor del central del mundo, ya que ese honor recalaba en la figura del capitán blanco, de Sergio Ramos.

[Más información: Las reacciones de la prensa internacional al KO de la Juventus]