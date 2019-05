Pochettino: "Florentino dirá 'si quieres entrenar al Madrid, podrás dormir en Valdebebas'"

El Tottenham y Mauricio Pochettino están inmersos en la preparación para la final de la Champions League que se disputa el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano. El técnico argentino ha dado una entrevista a El Partidazo de COPE y ha hablado acerca de los días previos al choque contra el Liverpool y los constantes rumores sobre el Real Madrid.

La preparación de la final

"Llevamos tres semanas preparando la final, estoy tranquilo. La final se va a decidir por la parte emocional, no por el duelo táctico entre Pochettino y Klopp".

Su tiempo en Valdebebas

"Entrenamos en Valdebebas pero no dormimos. Lo pedimos, pero Florentino no nos dejó. Dirá 'si quieres entrenar al Madrid, ahí podrás dormir'...".

La presencia de Kane

"Kane es muy importante, pero solo si está al 100%. Está en una buena evolución y esperamos que pueda ayudar. Somos optimistas".

No arriesgará con nadie en la final

"¿Arriesgar? Es difícil preguntar a un jugador porque siempre dice que está bien, yo lo hice. La experiencia te dice cuando pueden estar mintiendo".

Comparativa con el Liverpool

"El plan del Liverpool era ganar Champions y Premier; el nuestro era hacer la mejor temporada posible. Nosotros no hemos fichado y ellos pagaron 70M por el portero o el central".

Entrenar algún día al Madrid

"No tengo más objetivos que entrenar al Tottenham, no me atrevo a soñar a largo plazo. El fútbol te va a poner donde te merezcas"

