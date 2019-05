Marcos Alonso abre la puerta al Real Madrid: "Veremos qué pasa este verano"

El Chelsea continúa preparando el gran partido de la temporada para ellos. Será el próximo miércoles 29 de mayo frente al Arsenal en el Estadio Olímpico de Bakú. La final de la Europa League será territorio inglés y antes de que dé comienzo el choque, los jugadores de uno y otro bando se han convertido en protagonistas. Uno de ellos, el español Marcos Alonso.

En declaraciones para London Evening Standard, el lateral formado en La Fábrica ha asegurado que se encuentra bien en el Chelsea, pero ha dejado la puerta abierta a una salida de Stamford Bridge: "Estoy muy feliz aquí, pero veremos qué pasa este verano". Después ha comentado que si algunos clubes están interesados en su fichaje, eso es porque está haciendo muy bien su trabajo: "Significa que me va bien si otros equipos intentan ponerse en contacto conmigo".

Sin embargo, antes de que el mercado de fichajes dé comienzo, llega la final de la segunda competición continental. "Lo primero de todo es estar centrado en la final de la Europa League. Estoy muy feliz de tener cuatro años más de contrato aquí y espero quedarme muchos años más", ha señalado para después analizar el cambio en su juego: "Para mí personalmente, el camino cambió. Comencé muy bien, entonces el míster quería cosas diferentes de mí. Después de eso, estaba tratando de hacer lo que quería y luego me dijo que quería jugar como yo era al comienzo de la temporada. Así que tal vez eso ha condicionado un poco el rumbo de mi juego".

Marcos Alonso renueva con el Chelsea hasta 2023. Foto: Twitter (@ChelseaFC)

"Estoy muy feliz en el Chelsea y tengo ganas de terminar la temporada con una victoria y una copa", ha asegurado un Marcos Alonso que renovó el pasado mes de octubre por cinco temporadas con el conjunto londinense. Todo ello en una campaña en la que ha recibido algunas críticas: "¿Me han afectado las críticas de los aficionados? No. El fútbol es así". "Realmente no me importan los críticos o cuando la gente habla bien -sobre mí-.No te puede afectar. Soy el que confía en mí mismo y en busca de más", ha afirmado.

En busca de mejorar

"Soy el mejor para juzgar cuando juego bien y cuando no lo hago. Por supuesto, durante la temporada juegas algunos partidos malos, pero ha sido una buena campaña", ha comentado en el medio británico, para finalizar señalando que constantemente está en la búsqueda de crecer como futbolista: "Siempre estoy buscando más, buscando mejorar y mejorar. Eso es algo que hay dentro de mí, sé que tengo que trabajar para ello. Tuve una buena temporada y espero que la próxima sea aún mejor".

[Más información - El Chelsea blinda a Marcos Alonso: renueva cinco temporadas]