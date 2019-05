Tuchel: "Encontraremos otras soluciones si Mbappé y Neymar no siguen en el PSG"

Recientemente, Tomas Tuchel compareció en rueda de prensa para repasar la actualidad deportiva del PSG y se se pronunció sobre la continuidad de Mbappé y Neymar, sus dos máximas estrellas en París: "¡Esto es fútbol! Yo, como entrenador, sí los quiero, pero estamos atentos. No somos ingenuos, los clubes quieren fichar a muchos jugadores. Pero si me preguntas, como entrenador, sí quiero que estén aquí la próxima temporada. Pero si eso no ocurre encontraremos soluciones".

El técnico del PSG también analizó las palabras pronunciadas por Mbappé el pasado domingo, en las que exigía más responsabilidades en París: "Tiene grandes metas y mucha confianza y decidió hacer este discurso. Es muy inteligente y sabe lo que está haciendo y, por otro lado, está invitado a asumir la responsabilidad. Se invita a cada jugador a hacerlo. No es necesario pronunciar un discurso para eso. Es un tipo especial, quiere marcar, marcar, marcar... y tener todos los trofeos posibles. Los tipos así son especiales y tenemos que aceptarlo. No estoy enfadado".

Para Tuchel, no hay polémica con Kylian: "No voy a perder la cabeza con este discurso, hablo con Kylian todos los días. Él sabe lo que quiero y tenemos una relación de confianza entre nosotros".

