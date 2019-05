Neymar falta al último entrenamiento del PSG y se marcha sin el permiso de Tuchel

El Paris Saint-Germain ha realizado este jueves el último entrenamiento de la temporada de cara al enfrentamiento ante el Reims. Los de Thomas Tuchel ya son campeones de la Ligue-1 pero tienen pendiente de disputar el último encuentro de esta temporada. No obstante, se ha producido una ausencia muy destacada en él que no ha pasado desapercibido para los medios.

Según el diario Le Parisien, Neymar Jr no estuvo presente durante en el entrenamiento, a diferencia de sus compañeros de selección Marquinhos y Thiago Silva, y ya se encuentra en Brasil con motivo de la Copa América.

A pesar de que el PSG no confirmó esta información sobre el viaje del extremo a Brasil, el técnico del conjunto parisimo fue preguntado por si había decidido liberar a Neymar del último entrenamiento. "No, no por mí. No es una decisión deportiva, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no", aseguró.

Mbappé y Neymar celebran un gol con el PSG Reuters

Se trata de un capítulo más de este 'culebrón' entre Neymar y el PSG que podría acabar con el fichaje del extremo por el Real Madrid. Por su parte, el conjunto blanco está a la espera de lo que vaya sucediendo. No obstante, el brasileño no es el único que está dando de qué hablar y sobre el que se generan rumores.

Mbappé fue el último en lanzar un órdago al París Saint-Germain. El pasado domingo dejó su futuro en el aire tras sus declaraciones: "Es hora de asumir más responsabilidades, quizá aquí en París, que lo haría con gusto, o quizá en otro lugar con un nuevo proyecto". De esta manera, parece claro que el club parisino deberá afrontar la salida de una de sus dos estrellas y el Real Madrid sería su próximo equipo.

