El Eintracht tensa la cuerda por Jovic y el Real Madrid espera

El Real Madrid tenía planeado que Luka Jovic fuera el primer fichaje en anunciarse tras dar por terminada la temporada. Todo apuntaba a ello e incluso había dudas de que el delantero serbio se fuera a subir al avión del Eintracht que debía poner rumbo a China. Finalmente, Jovic ha formado parte de la expedición del club alemán para la gira asiática y su fichaje se ha paralizado por su alto precio.

El Eintracht Frankfurt pide más de los 60 millones de euros que ofrece el Real Madrid. Los alemanes querían 70 'kilos' e incluso en los últimos días se ha apuntado a que pedirían ahora 100 para desmarcarse en las negociaciones. El Madrid en ningún caso pagará ese precio fuera de mercado, aunque no quiere decir que su fichaje esté descartado.

Jovic sigue siendo la primera opción del Madrid para reforzar su delantera, pero tendrá que rebajar sus pretensiones. El Eintracht está tensando la cuerda e incluso amenaza con retener a su estrella, aunque al mismo tiempo sabe que eso será muy complicado. Fredi Bobic, director deportivo del club, dijo este jueves que no necesitan dinero pero "no habrá nada que hacer si deciden salir".

El Madrid confía en cerrar su fichaje

El Eintracht trata de estirar como puede las negociaciones con el Madrid. Primero poniendo un precio prohibitivo -a la espera de que algún club suba la puja- y luego declarando que no necesitan vender. El Madrid no corre prisas. Pese a que el plan era presentar a Jovic y luego a Hazard -quien llegará tras la final de la Europa League-, el verano ni ha comenzado por lo que no se cometerá una locura con todo el mercado por delante.

Jovic celebra un gol en el Chelsea - Eintracht Frankfurt Reuters

El Barcelona podría ser uno de los clubes atraídos por el paso atrás que han dado las negociaciones con el Madrid. El interés de los azulgranas viene de lejos, hasta el punto de que tuvo atado su fichaje meses atrás. Aquello se cayó, aunque en esa ocasión fueron su agente -que le ofreció a varios clubes europeos- y el jugador los que tiraron por la borda la operación. Jovic no quería jugar en el Barcelona porque no veía un sitio en el equipo, como dijo su padre. Cuando el Madrid entró en escena, las otras opciones pasaron a un plano secundario.

Jovic quiere jugar en el Madrid y eso es lo más importante. El deseo del jugador puede ser clave para desatascar las negociaciones, ahora en punto muerto. El Madrid no pasa de 60 'kilos' y tampoco se espera que algún club rompa el mercado y llegue a los 100 que se ha apuntado estos días que quiere el Eintracht. El Barcelona tiene otras operaciones millonarias que acometer (Griezmann, De Ligt...), el PSG está pendiente ahora de retener sus estrellas y el Chelsea sigue sin poder fichar este verano.

Jovic pasa estos días en China a la espera de conocer su futuro. El serbio es el reclamo mediático del Eintracht en esta gira, aunque está por ver si juega el amistoso que disputará su equipo en la ciudad de Foshan contras el Wolfsburgo. Esto obliga a retrasar su fichaje por el Real Madrid, el cual -por mucho que el Eintracht tense la cuerda- parece que se acabará cerrando por deseo del jugador y el club blanco.

