Alves: "¿Jugarme una cena a que Neymar se queda?, ¿nos jugamos la Torre Eiffel?"

Dani Alves ha repasado en ESPN la actualidad deportiva del PSG, que se encuentra en un momento convulso. El lateral brasileño ha tratado el futuro de Neymar y las posibilidades de que se quede en París la próxima temporada. Tira un 'all in' a que sigue en el Parque de los Príncipes.

El futuro de Neymar

"¿Jugarme una cena a que Neymar se queda? Eso es poco. ¿Nos jugamos la Torre Eiffel? Creo que va a seguir en el PSG, creo que sí. No ha hecho su trabajo aquí aún. Las cosas en la vida tienes que coger los objetivos, ejecutarlos y luego hacer lo que te da la gana".

El momento de Neymar

"Neymar está en una transición, ya que los resultados no están saliendo. Es muy maniático y quiere que el resultado esté, es obvio. Debe aprovechar el tiempo libre para pensar qué puede hacer para que todo sea mucho más grande y mucho mejor en el lugar en el que está. Si no, no podrá lograrlo. No está feliz porque no llegaron los resultados y sin estos no puede estar feliz. Si está feliz sin resultados le pego una colleja".

El interés del Real Madrid

"Si a mí me llama el Madrid le digo que no y si me llama para preguntarme por Neymar también le digo que no. Ahí no podría contestar, ya que si no haría como los demás, queriendo decidir por él, adentrándote en su vida. Yo llamo a la puerta, y si me abre, entro en salón y me quedo ahí, pero en su habitación no entro. El Madrid llama a mucha gente y no me sorprendería nada".

La vuelta de Neymar al Barça

"Pienso que es muy complicado. Creo que la gente en el Barça no reconocería que lo necesita. Ese es el problema, que con ego no se puede ir a ningún lado. No se puede tener ego en esta vida, porque te alejas de la cosa que tú quieres. Si el ego habla por ti… y el Barça tiene ese problema y no reconocería que lo necesitaría y eso ya lo aleja del Barça. ¿Quién no necesita a Ney? Todo el mundo necesita a Ney. Cualquier equipo que lo tenga lo necesita. La manera que salió lo hace todo más difícil, por culpa de una gente. En el Barça he visto un proceso global de todo. Si lo pones todo junto, como el Barça no hay nada".

Sobre Mbappé

"Mbappe es un cañón. Es muy joven y cuando madure va a ser mucho más de lo que es en este momento. No, como Messi no hay nadie".

