La revolución de Zidane empieza con Varane y Kroos

Una vez la temporada ha acabado dentro del terreno de juego para el Real Madrid, da comienzo la época en el que los movimientos en los despachos cobran protagonismo. El club blanco no ha tardado en mover ficha y si el domingo los jugadores se despedían del Santiago Bernabéu, el lunes se confirmaba la renovación de Toni Kroos hasta el año 2023.

Si el mediocentro germano se convertía en noticia a principios de semana, el martes era Raphaël Varane el que acaparaba todos los focos. El defensa ha confirmado, en una reciente entrevista, que continuará en el Real Madrid, pese a los muchos rumores que han llegado de salida desde que el pasado mes de marzo se publicase en Francia que el galo estaba meditando irse del club de Concha Espina.

Centrocampista y defensa se quedan en el Real Madrid después de una mala temporada tanto a nivel individual como colectiva. Mientras el alemán ha sido renovado, el francés ha confirmado en una reciente entrevista que no se mueve del equipo blanco. Mucho se había venido especulando con sus posibles salidas en el mercado y después de conocerse que se quedan otros tantos han cuestionado si la esperada revolución del Madrid pasa por movimientos como estos.

Lista de bajas

Y sí. Zidane tiene claro con quién quiere contar y con quién no. Esta declaración de intenciones de Varane unida a la renovación de Toni Kroos no hacen más que confirmar que habrá cambios y que los jugadores con los que no cuenta Zidane saldrán a lo largo del verano, ya que están en venta y el Real Madrid ya escucha ofertas por ellos.

Varane y Kroos en el último entrenamiento

La revolución parte así con la 'operación salida', pero también con esos futbolistas que pese a haber sonado para abandonar el Santiago Bernabéu y se quedarán por deseo del entrenador francés y, también, por el del propio club. En dudas están los casos de Vallejo y Nacho, de Isco Alarcón o de Brahim Díaz. Su futuro no está asegurado y la última palabra sobre su continuidad o no puede estar en las manos de Zinedine Zidane.

Nombres en la agenda

Antes de entrar dejen salir. Un dicho tan popular como real. En el verano llega el momento de los fichajes. Hazard, Jovic, Ferland Mendy, Pogba, Eriksen... Algunos de estos llegarán para ocupar un hueco que dejen aquellos que se vayan de forma momentánea -si protagonizan una cesión- o definitiva -si salen en forma de venta- del Real Madrid.

[Más información - Varane: "Voy a seguir en el Madrid el año que viene"]