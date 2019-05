Keylor Navas pide a su seleccionador de Costa Rica que no le convoque

La situación actual de Keylor Navas no es la que desearía. Parece que su puesto en el Real Madrid es solo cuestión de meses, y acabará saliendo en el mercado de fichajes. El portero tico ha pedido incluso a su seleccionador, Gustavo Matosas, que no le convoque: "Después de conversar con Keylor, él se encuentra en una situación bastante complicada por su posible del equipo, o aparentemente por lo que uno lee, por lo que yo hablo con él, que son cosas privadas".

Además ha confirmado que el cancerbero no se encuentra en las mejores condiciones para viajar con su combinado nacional: "No está en las mejores condiciones para formar parte de la selección, entiendo la situación, fui jugador, pasé por esos momentos, así que tiene toda mi comprensión y apoyo para salir adelante en esto, que no es sencillo para él, no se siente con la total concentración para venir".

Pese a esa decisión, el seleccionador sueña con contar con él para los partidos más importantes: "Convinimos en volver a hablar en unos días, a ver si la situación que está viviendo ya se definió, o no, y después de charlar veremos… la lista final hay que darla el día 5 de junio a medianoche, entonces hasta ahí tenemos posibilidades de seguir charlando".

Keylor Navas y Courtois durante un entrenamiento EFE

La posibilidad de que regrese

"Lo de ahora fue una decisión consensuada luego de analizar la situación y poner las cartas sobre la mesa desde el punto de vista de él y de la Selección, y acordamos no tener su presencia en Perú, lamentablemente", concluyó Gustavo Matosas. Keylor Navas tiene una papeleta muy complicada, ya que si no encuentra equipo se podrá quedar en el Real Madrid, pero sabe que el puesto en la portería lo tiene Courtois.

