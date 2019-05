Varane: "Voy a seguir en el Madrid el año que viene"

Raphaël Varane se queda. Pero no un 'se queda' como el que protagonizaron Neymar y Piqué allá por el verano de 2017, sino que en esta ocasión continuará de verdad en su actual equipo. Desde hace varios meses se ha venido especulando con un futuro lejos del Real Madrid para el central francés, pero ha sido él mismo el encargado de confirmar que seguirá en el club blanco más allá del próximo mercado de fichajes.

En declaraciones para el diario MARCA, Varane ha asegurado que va a seguir en el Real Madrid, además de mandar un claro mensaje a la afición: se volverá a ver su mejor versión la próxima temporada. "Voy a seguir aquí el año que viene. Estoy seguro de que vamos a volver emociones fuertes". Desde hace meses, EL BERNABÉU viene contando que Zinedine Zidane quería quitar de la cabeza a su compatriota la idea de irse.

Fue precisamente durante el periodo en el que el conjunto merengue se quedó fuera de la pelea de todos los títulos en la temporada que acaba de finalizar y con el cambio del banquillo, cuando desde Francia comenzaron a salir rumores de salida. Sin embargo, fue el propio Zidane quien se encargó de mandar mensajes de cariño a Varane.

Varane, en un partido del Real Madrid. Foto: Instagram (@raphaelvarane)

Ahora y después de que se le haya vinculado con Manchester United, Paris Saint-Germain o Juventus, Raphaël Varane ha tomado la palabra para alejar todos los rumores y confirmar que su futuro solo pasa por seguir vistiendo la elástica blanca. El plan de Zidane sigue intacto, contará con Sergio Ramos y el galo para componer su centro de la defensa de gala, mientras que Militao se incorporará en las próximas semanas para reforzar la zaga, a la espera de saber si será Vallejo o Nacho el que ocupa la plaza de cuarto central.

Una temporada complicada

La 2018/2019 ha sido un curso difícil para el Real Madrid. Solo se ha ganado el Mundial de Clubes y se quedaron fuera de la Champions League en octavos, algo que no ocurría desde antes de la llegada de Mourinho al club. "Hemos peleado y nos hemos esforzado. No podemos reprocharnos nada, pero es cierto que nos ha faltado esa chispa en los momentos complicados. Son ciclos. No he estado a mi mejor nivel pero se volverá a ver al mejor Varane", ha apuntado el central galo.

Después de esto ha querido señalar que el mensaje de Zinedine Zidane ha calado en el vestuario y que tras las vacaciones de verano todos llegarán con fuerzas renovadas para dar un paso adelante. Se avecinan cambios y todos lo saben, pero también son conscientes que estos son muy necesarios: "Tenemos que evolucionar y Zidane lo tiene claro. Nos tenemos que rehacer, hay que cambiar cosas como ocurre en un cambio de ciclo".

