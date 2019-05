Rodrygo: "Me imagino al Santiago Bernabéu gritando mi nombre y mis goles"

A medida que pasan los días, se va acercando el momento de que Rodrygo Goes vista la camiseta del Real Madrid. El joven brasileño, actualmente en las filas del Santos, ha concedido una entrevista a MARCA analizando lo que espera del mandato de Zidane y su deseo de ver al Santiago Bernabéu coreando su nombre desde el calentamiento de los partidos.

Rodrygo celebra un gol con el Santos. Foto: Twitter (@SantosFC)

Como respuesta a la pregunta de si se imagina ya jugando con la elástica blanca, Rodrygo no ha podido ocultar sus ganas: "Me imagino a la afición gritando mi nombre y celebrando mis goles". Por lo tanto, deja claro que el compromiso es la base fundamental para triunfar en un gran equipo y ya se encuentra contando los días para vivir ese momento.

Otro factor a analizar fue su encuentro con algunos jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, ante lo que ofreció una respuesta tajante: "Fue toda una sorpresa porque yo no daba crédito a que ellos me conocieran. Me estaba yendo con el presidente, pasé por el ascensor y estaban saliendo Modric y Karim -Benzema-. De verdad que no me lo creía".

Zidane, el líder adecuado

Finalmente, sobre su opinión acerca de que sea Zinedine Zidane el responsable del nuevo proyecto para el próximo curso, el joven brasileño no ha dudado en rendirse en elogios: "Yo pienso que es de las cosas más positivas. Es un entrenador que lo ha ganado todo en el Madrid y estoy muy feliz porque voy a trabajar con él. Es una de las mejores cosas y no se puede pensar en otras".

[Más información: El presidente del Santos da el 'visto bueno' al fichaje de Neymar por el Madrid]