Brahim Díaz rompe con el hermano de Pep Guardiola

El Real Madrid se movió durante el pasado mercado de invierno para incorporar a sus filas al joven Brahim Díaz. El futbolista malagueño militó hasta el pasado mes de enero en las filas del Manchester City. Allí, Pep Guardiola intentó retenerle asegurándole que iría teniendo un mayor protagonismo de forma progresiva.

Sin embargo, Brahim se negó a aceptar la propuesta del técnico de Sampedor y puso rumbo al Santiago Bernabéu para cumplir un sueño de niñez. Precisamente hasta la casa blanca le llevó el hermano de Pep, Pere Guardiola, reconocido agente del panorama internacional.

Ahora, pasados cuatro meses de su fichaje por el Real Madrid, Brahim Díaz ha decidido acabar con su vinculación con Pere Guardiola. Tal y como ha informado Antón Meana en El Larguero de la Cadena SER, el anuncio se hará oficialmente próximamente y el jugador ya busca nuevo representante. En esta búsqueda, Brahim se habría reunido ya con Best of You, aunque "no le faltan pretendientes".

Brahim Díaz EFE

Zidane contento con Brahim

El joven futbolista ha conquistado a Zinedine Zidane en estas semanas que lleva al cargo del primer equipo desde su vuelta a los banquillos. Sin embargo, es una incógnita que pasará con el malagueño más allá del final de la presente campaña. El jugador ha reconocido que estaría encantado de continuar creciendo en el Real Madrid, aunque para que continúe su ascensión debe gozar de minutos, algo que tal vez no tiene asegurado en el conjunto blando en la 2019/2020.

Club y cuerpo técnico quieren tomar la mejor decisión para Brahim. El jugador ha demostrado que tiene calidad y desparpajo. Desde la lesión de Vinicius Júnior ha sido él el que ha conseguido levantar al público del Santiago Bernabéu de sus asientos. Algo que no ha pasado inadvertido.

