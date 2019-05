Vía libre por Pogba: Raiola, sancionado tres meses sin poder traspasar jugadores a Italia

La Juventus acaba de sufrir un golpe muy importante para sus aspiraciones respecto a Paul Pogba. Mino Raiola, su mediático representante, acaba de ser sancionado con tres meses de inactividad por la Federación Italiana de Fútbol. No podrá realizar operaciones que involucren a clubes de su país, pero sí podrá hacer lo propio con los de otros países, como el Real Madrid.

Los blancos están interesados en incorporar al actual campeón del mundo con Francia. Es una petición expresa de Zidane, que le considera la pieza perfecta para reavivar el centro del campo.

La Vecchia Signora iba a ser el gran rival para conseguir su firma. Desde que llegaron a las finales contra el Barça y el propio conjunto madridista su objetivo ha sido el de reinar en Europa. Por eso llegó a Turín Cristiano Ronaldo tras nueve años en la capital de España.

Paul Pogba, en la Juventus Reuters

Con el portugués en sus filas, reeditaron por octava vez consecutiva su título de campeones de la Serie A, pero el Ajax les amargó la fiesta. Cuando parecía que tras superar la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, los bianconeri se vieron sorprendidos por los holandeses.

De cara a este verano, en el que pueden perder a su entrenador -en Francia sitúan a Allegri en el Parque de los Príncipes-, varios nombres de talla mundial han sonado para incorporarse al plantel de la Juve.

Paul Pogba, en una sesión de entrenamiento del Manchester United Reuters

De todas maneras, al Madrid le queda llegar a un acuerdo con un Manchester United que no necesita vender. Los red devils sin son conscientes de que su estrella no quiere continuar en Old Trafford y que estaría dispuesto a bajarse el sueldo para jugar en el Santiago Bernabéu. Todavía más cuando los ingleses no se han clasificado para la próxima edición de la Copa de Europa.

El jugador que no se ve afectado por esta medida es Romelu Lukaku, que en principio no contaba en los planes de su actual equipo. Su relación con Raiola ya finalizó y si quiere podría fichar por el Inter de Milán, su mayor pretendiente.

[Más información: James Rodríguez, el sustituto para Hazard y Pogba que quieren Chelsea y Manchester United]