Sergio Ramos se perderá el partido ante la Real y volverá contra el Betis

A falta de dos jornadas para finalizar la competición liguera, el Real Madrid no cuenta con todos sus efectivos sobre el terreno de juego. Sergio Ramos disputó su último partido el pasado 13 de abril, ya que tras la derrota ante el Valencia el 3 del mismo mes, Zinedine Zidane decidió dar descanso al sevillano y posteriormente, el club daba a conocer su lesión.

El conjunto blanco comunicó que el capitán del Real Madrid sufría una lesión de grado I en el sóleo izquierdo y que estaba pendiente de evolución. Casi un mes después, el central sigue ejercitándose al margen del equipo. El pasado miércoles se volvió a ausentar del trabajo de césped y completó una sesión específica para la recuperación.

De esta manera, se confirma que no estará disponible para ayudar a sus compañeros en su visita a Anoeta. Pero todo apunta que regresará para la última jornada de La Liga ante el Betis. Asimismo, el club no ha querido forzar, ya que los de Zidane no tienen nada en juego, habiéndose perdido un total de cinco partidos desde que se dio a conocer la lesión.

Sergio Ramos, durante un partido de la selección española Reuters

Por su parte, Sergio Ramos estará en los dos partidos que la selección española disputará 7 y 10 de junio en las Islas Feroe y Suecia, respectivamente. Se tratará de un enfrentamiento importante para su marca personal, ya que se convertirá en el primer jugador en la historia del fútbol en alcanzar las 121 victorias con su país.

