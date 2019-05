Ronaldo Nazario: "¿Neymar al Real Madrid? No sé, es una historia que viene de años atrás"

Es un secreto a voces que Neymar es uno de los jugadores más cotizados del mundo y el Real Madrid nunca pierde de vista al brasileño. Recientemente, su compatriota, Ronaldo Nazario, analizó en un acto del Banco Santander la actualidad deportiva y la posibilidad de que el jugador del PSG recale en el Real Madrid.

Neymar al Real Madrid

“Neymar al Madrid? No sé... es una historia que viene de años atrás. No creo que haya nada en concreto... por lo que veo no está en el mercado”.

Críticas a Neymar

“Las críticas a Neymar en Francia son injustas”.

Derrotas del Barça

"Cuando gana el Barça citan a Messi, pero cuando pierden citan a Valverde".

Nervios en la presidencia

"Ahora como presidente, antes de los partidos necesito un par de infusiones de camomila para tranquilizarme".

NOTICIA EN ACTUALIZACIÓN

