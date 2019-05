Mourinho, radiante, se rinde a Klopp y atiza al Barça por la acción del 4-0

El Liverpool cosechó una remontada histórica ante el Barcelona en la eliminatoria de vuelta de semifinales de la Champions League. Pocos confiaban en el pase de los de Jürgen Klopp a la final que tendrá lugar en el Wanda Metropolitano, y entre ellos, se encontraba José Mourinho.

Sin embargo, al técnico portugués no le quedó más remedio que rendirse al entrenador del conjunto inglés tras la increíble actuación de su equipo. "No me lo esperaba. Dije que era imposible y Anfield es el sitio ideal para que lo imposible se haga posible", señaló.

Asimismo, Mourinho confesó que para él, esta remontada tiene un nombre: Klopp. "Esto no fue filosofía ni táctica. Fue corazón, alma y la empatía que Jürgen ha creado en ese grupo de jugadores", agregó el luso.

El espíritu luchador y la personalidad de los jugadores

También apuntó que el Liverpool estaba en riesgo de terminar una temporada fantástica sin títulos que celebrar y ahora están a un pequeño paso de ser campeones europeos. "Jürgen se lo merece. El trabajo que está haciendo en el Liverpool es fantástico y todo eso es el reflejo de su espíritu luchador, de su personalidad y de aquellos jugadores que lo dan todo", explicó.

Por último, consideró que "si falta un jugado, Jürgen no llora". "Juega 50 o 60 partidos por temporada mientras que otros entrenadores de otras ligas se lamentan por jugar 35 o 40. Todo tuvo que ver con la mentalidad de Klopp", concluyó.

