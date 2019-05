Fede Valverde: "Tengo muchas perspectivas de quedarme en el Madrid"

Hace apenas unos días, el pasado 26 de abril, Fede Valverde reconocía ante los medios de comunicación que intentaba "demostrar a Zidane" que podía seguir en el Real Madrid. El técnico francés lo sabe y, tal y como informó EL BERNABÉU, Zizou ya le ha dicho al uruguayo que cuenta con él para la próxima temporada. Ahora es el propio centrocampista el que ha hablado sobre su futuro.

Durante el programa 100% Deporte de Sport 890, 'El Pajarito' ha querido señalar en primer lugar que tiene muchas opciones de seguir en el equipo blanco más allá del próximo verano y que el propio Zinedine Zidane le dijo que no debía pasar ningún examen. "Tengo muchas perspectivas de quedarme en el Real Madrid. Zidane me dijo que no estoy a prueba", ha asegurado el charrúa.

"Me dice que disfrute y no lo vea como una prueba, que demuestre el potencial que tengo y que le gusta el tipo de jugador que soy. Me dice que me divierta", ha señalado Valverde sobre el mensaje que le dirige el entrenador del Real Madrid. "Viniendo de una persona que ha ganado tanto como técnico, es bueno tener la confianza de él", ha asegurado.

Adaptación a España

Después Fede Valverde ha confesado que su adaptación al primer filial del conjunto blanco no fue sencilla: "En Peñarol me tocó salir campeón siendo joven y fue todo felicidad. En el Castilla me costó un poco la adaptación, después tuve que pelearla un poco en el Deportivo La Coruña. Siempre se aprende de los errores y hoy en el Madrid trato de aprovechar".

También ha hablado sobre sus opciones si llegan al equipo jugadores como Paul Pogba: "Es algo bonito porque sabes que estás haciendo las cosas bien, pero tampoco hay que agrandarse. No me puedo conformar con los partidos que juegue bien, siempre hay que ir buscando más. Si vienen más jugadores, tendré más desafíos para tener más minutos con jugadores que son estrellas, con las que siempre trato de disfrutar estando con ellos".

Selección de Uruguay

El próximo verano se juega la Copa América y 'El Pajarito' no quiere perderse la cita: "Este año me tocó jugar más que el año pasado, no me he lesionado, me siento bien para poder ir y en los entrenamientos que tenga voy a tratar de demostrar que estoy preparado para poder ir a la Copa América".

"Vestir la camiseta de la selección es lo máximo para un jugador", ha apuntado, aunque ha recordado que también le "dolió mucho" quedarse fuera del Mundial de Rusia. Sin embargo, ha aclarado que es una persona positiva: "Siempre hay más oportunidades y hay que aprovecharlas y estar preparado para todo, para lo bueno y para lo malo", indicó.

Por último, ha señalado que de ser convocado para disputar la Copa América 2019, estará disponible en cuanto finalice La Liga. "Ni bien termine el último partido voy a ir a Uruguay. El último partido es el contra el Betis que sería el 19 de mayo", ha finalizado el joven centrocampista del Real Madrid.

