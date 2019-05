Conte y el Inter abren una vía para la salida definitiva de Kovacic del Madrid

Mateo Kovacic no tiene futuro en el Real Madrid. El croata que de momento forma parte del Chelsea deberá buscarse un nuevo destino de cara a la nueva temporada. Los londinenses todavía no pueden fichar y en la capital española no tienen intención de que continúe.

Un nuevo actor ha entrado en escena. Antonio Conte, que ha rechazado la oferta de la Roma, tiene prácticamente cerrada su incorporación al Inter de Milán y uno de sus primeros deseos es recuperar al finalista del pasado Mundial de Rusia con al selección balcánica.

Kovacic llegó al Santiago Bernabéu en 2015, procedente de la escuadra neroazzurra. Su gran rendimiento le colocó como una de las grandes promesas del fútbol europeo, sin embargo, con el paso de los años no consiguió explotar. Su relación con el Madrid fue buena hasta que llegó el pasado verano y forzó una salida. El actual mediocentro blue entendía que se merecía muchos más minutos y encontró un proyecto en el que podía ser titular.

Kovacic Reuters

Con Sarri tampoco consiguió establecerse en el centro del campo. Kanté y Jorginho han sido los únicos fijos en el esquema del antiguo técnico del Nápoles. La otra posición en la medular se la han repartido entre el natural de Linz, Ross Barkley y Loftus-Cheek.

En total ha jugado 47 partidos en los que ha repartido asistencias. De hecho, la revista Four Four Two lo calificó como el jugador "mas inútil" de toda la Premier League, pese a que su porcentaje de acierto en los pases es bastante elevado.

En los últimos meses, no solo había sonado del Inter. Otros clubes, como el Zenit de San Petersburgo también se había interesado por su situación, pero la Liga Rusa no parece ser un destino apetecible en este momento.

