El acuerdo entre el Chelsea y Hazard para fichar por el Real Madrid

Eden Hazard se convertirá el próximo verano en el primer galáctico que llega al Real Madrid desde que lo hiciese James Rodríguez en el año 2014. Todo está listo para que el internacional belga vista por fin la elástica blanca y, tal y como ha adelantado EL BERNABÉU, la fecha clave para la operación será el 1 de junio.

El Chelsea parece resignado a la salida de su mejor futbolista, pero esto no es algo nuevo para ellos. Hazard lleva negándose a renovar con la entidad londinense durante los últimos meses, pero no solo eso, sino que, según The Sun, el jugador y el club blue habrían pactado ya el verano pasado que le dejarían salir este año rumbo al Santiago Bernabéu.

No es ningún secreto que el internacional por Bélgica lleva varios años dejándose querer por el Real Madrid. El verano pasado, tras el gran Mundial que realizó en Rusia, se daban todos los componentes para su desembarco en la capital española, pero desde el Chelsea le pidieron un año más. Una temporada más para luego no dificultarle su salida en 2019.

Eden Hazard, en un partido del Chelsea de la Europa League Reuters

En el Real Madrid quieren a Eden Hazard y Eden Hazard quiere jugar en el Real Madrid. Una combinación que no deja otro resultado que al futbolista enfundándose la equipación merengue a partir de la próxima temporada, al 2019/2020. Sin embargo, aún hay un fleco que recortar: el precio de salida.

¿En cuánto se cifrará la operación?

El belga tiene contrato con el Chelsea hasta mediados del año 2020. Esto supone que de no salir este verano que se avecina, lo podría hacer de forma libre doce meses más tarde. Esto supondría que en Stamford Bridge no ingresasen nada por su traspaso, algo impensable cuando se habla de uno de los mejores futbolistas del panorama mundial. Los blues saben que como el jugador acaba contrato, no tienen nada fácil el negociar. Pero no descartan ingresar alrededor de 100 millones euros en esta operación.

