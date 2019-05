El Real Madrid afrontará mañana domingo un nuevo partido de liga. El conjunto blanco recibirá al Villarreal en casa, en un partido en el que todos los focos se centran en la posible vuelta de Vinicius a los terrenos de juego. Zidane, que lleva semanas preparando al brasileño para este partido, compareció en rueda de prensa ante los medios para analizar la actualidad del equipo blanco y el encuentro frente a los castellonenses.

Zidane: "El próximo año habrá cambios en el equipo, pero se quedarán muchos jugadores"

La plantilla

"Ellos tienen que pensar en la próxima temporada. Aquí va a haber cambios, pero muchos se van a quedar. Va a ser la misma afición y va a haber muchos jugadores que se van a quedar. Solo pido que la gente nos apoye mañana".

Pogba

"¿Te sorprende que elogiara a Pogba? Te hubiera dicho lo mismo de otros jugadores. No hay nada más. No voy a meterme en esto. Pogba es muy bueno pero es jugador del United. A final de temporada veremos que pasa. Además, yo no te dije que vayamos a traer a Pogba y no te lo voy a decir hasta que esté hecho".

Iker Casillas

"Quiero mandar un mensaje de ánimo a Iker. Hablé con él y está animado. Ahora está mejor. Él también nos ha mandando un mensaje. Ahora tiene que estar tranquilo, recuperarse bien y pensar en descansar. Le hemos visto animado".

Vuelta al Bernabéu

"Queremos ganar en el Bernabéu. Mañana es un buen día para hacerlo, para demostrar a la gente que queremos acabar bien la temporada. Tenemos la oportunidad de hacer otro buen partido y que la afición esté orgullosa de los jugadores. La grada sabe que ha sido una temporada complicada, pero queremos darles una alegría".

Bale

"Yo estoy aquí para hacer equipo y tomar decisiones. Mi función es entrenar y la de él es jugar. Son futbolistas que saben donde están. Él sabe su responsabilidad. Luego yo tengo que hacer el equipo".

Deseos de terminar la temporada

"No es posible acabar aún la temporada. Aún faltan tres partidos y tenemos que jugarlos. Yo estoy bien, aunque el otro día estuve enfadado. El otro día no salía nada y también se enfadaron los jugadores. No creáis que no lo estaban. Tenemos un partido mañana para demostrar. No vamos a quitarnos las ganas de jugar al fútbol, es lo que nos gusta".

Vinicius

"Vinicius está mejor. Ya está listo para entrar en la convocatoria. Necesitaba estas dos últimas semanas, era el tiempo perfecto para él. A su edad -18 años- podría ser mi hijo. Es muy importante para el futuro del Real Madrid. Se merece estar aquí. Aún faltan tres partido para acabar la temporada y veremos que hacemos con él".

Problema de juego

"En Getafe no fallamos, solo nos faltó gol. Igual que contra el Athletic. Pero por muy optimista que quiera ser, contra el Rayo hicimos muy mal partido. Mañana tenemos un partido importante, nosotros tenemos un escudo que defender, tenemos una responsabilidad muy grande. Y si nosotros no pensamos en el resultado, si intentamos disfrutar y demostrar que somos muy buenos, tenemos muchas posibilidades de ganar el partido".

Planificación de la próxima temporada

"Hay que hacer las cosas con tranquilidad. Vamos a tener tiempo el próximo verano. Muchos jugarán con sus selecciones pero vamos a poder preparar bien la próxima temporada. Pero hasta el 31 de agosto puede pasar de todo".

Rivales

"Hay muchos equipos que se juegan mucho. Es un equipo que se juega la permanencia y vendrán preparados para hacer un buen partido. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Todos los rivales siempre quieren hacer algo contra el Real Madrid y más cuando se juegan algo. Tenemos que hacer un partido para puntuar".

Qué espera de Bale

"Yo espero lo mejor de todos los jugadores. Entrenamos todas las semanas para eso. No pretendo nada más".

Expectativas

"Espero ganar los tres últimos partidos que queden. Sabemos que estos equipos se juegan mucho pero tenemos que preparamos bien para los partidos. A veces cuando las cosas van mal, no empiezan bien los partidos. Tenemos que ganar confianza".