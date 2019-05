Xabi Alonso: "Quería dejar el fútbol antes de que me abandonara"

El libro sobre la historia del fútbol español siempre tendrá escrito el nombre de Xabi Alonso. El tolosarra debutó en la Real Sociedad, pero a partir de entonces pasó por los mejores equipos del continente y formó parte de la mejor Selección española de siempre. Ahora ha hablado sobre su retirada en Movistar+.

Primero quiso dejar clara la idea que tenía en la cabeza desde que debutó: "Yo siempre tuve en la cabeza que prefería dejar yo el fútbol a que el fútbol me dejara a mí. Intentar elegir yo el momento y si podía ser, dejarlo en lo más alto posible".

Luego detalló que no se arrepiente de nada de lo que hizo a lo largo de su trayectoria: "Un día tiene que llegar el momento, y pude dejarlo en el Bayern, que fueron tres años maravillosos y de los que tengo un recuerdo fantástico. Me fui orgulloso de haber hecho lo que quería durante toda mi carrera, de haber disfrutado mucho y me fui en paz".

Xabi Alonso en su etapa como jugador del LIverpool. Foto: liverpoolfc.com

En el año 2009, el entonces jugador del Liverpool decidió volver a España. Lo hizo para jugar en el Real Madrid, equipo al que había vuelto Florentino Pérez. Ese verano llegaron varios de los protagonistas del nuevo proyecto, como fue el propio mediocentro, Karim Benzema o Cristiano Ronaldo.

Ganó La Décima con el Madrid

El vasco abandonó el Santiago Bernabéu en agosto de 2014 rumbo a Alemania, después de ganar un doblete el primer año con Ancelotti. A la Copa del Rey que conquistaron en la final de Mestalla contra el Barcelona se le unió la Champions conquistada en Lisboa tras un choque agónico contra el Atlético de Madrid.

Xabi no pudo jugar ese día, pero recordó el momento así: "Así como la de Estambul fue un poco inesperada, La Décima fue muy esperada. Persiguiendo La Décima, persiguiendo La Décima... El año que la ganamos, de la manera que fue tan dramática en el 92:48 de Sergio y contra el Atlético de Madrid, lo hizo todo más especial, muy intenso y muy bonito al final".

