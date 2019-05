Los plazos de la 'operación Jovic': sin prisas entre Eintracht y Real Madrid

El fichaje de Luka Jovic (21 años) por el Real Madrid todavía no está cerrado. El Eintracht Frankfurt, en concreto su director deportivo, se ha encargado de desmentir este sábado que haya un acuerdo ya entre los dos clubes para que el delantero serbio ponga rumbo al Santiago Bernabéu el próximo verano. Es el '9' elegido por el Madrid, pero no está hecho.

"No ha habido contactos con el Real Madrid. Por una vez no es una mentira piadosa, de verdad que aún no nos hemos puesto en contacto. Les conozco muy bien", decía Fredi Bobic después de que el viernes estallará el rumor de que el fichaje ya estaba cerrado. El Madrid sigue trabajando en su fichaje, ni el Eintracht ni la entidad blanca tienen prisas por varias razones:

El Eintracht todavía se juega mucho

La temporada no ha acabado y, pese a que al Real Madrid solo le quede empezar a confeccionar la plantilla del próximo curso, al Eintracht le queda un importante trabajo en las próximas semanas. Para empezar, en unos días visita Stamford Bridge en la vuelta de las semifinales de la Europa League. El 1-1 de la ida (con gol de Jovic) dejó abierta la eliminatoria y el club quiere que su delantero tenga la cabeza totalmente puesta en el partido.

Tampoco puede tomarse un respiro el Eintracht los fin de semanas, ya que a falta de disputar tres partidos, marcha cuarto en la Bundesliga y debe de asegurar dicha plaza para certificar su clasificación para la Champions de la próxima temporada.

Luka Jovic celebra su gol ante el Chelsea Reuters

El precio, la cuestión clave

El Real Madrid también tiene claro que no perderá la cabeza y se toma con tranquilidad las negociaciones. El Eintracht pide 70 millones de euros, una cantidad que el club blanco no considera justa y espera rebajar un poco. Seguirá negociando con el club alemán para llegar a un punto de acuerdo para el fichaje.

El Eintracht, con la temporada por terminar, sabe que Jovic todavía se puede revalorizar aún más. La Europa League es su mejor escaparate y si logra meter a su equipo en la final su precio se elevará. Además, hay más equipos que se van uniendo a la puja (como el PSG) que puede influir en la cantidad final por la que salga, aunque el Real Madrid sigue siendo el claro favorito.

En el club blanco no dudan de que Jovic quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada y eso facilitará su llegada en verano, frente al interés de clubes como Chelsea, Inter o PSG. Ramadani elegirá al club blanco para su representado, si el Madrid, como parece que así será, acaba apostando por su fichaje.

La entrada de terceros

El tercer punto se basa en los nombres que pueden entrar en la operación o, de manera independiente, hacer el trayecto contrario al de Jovic. Las buenas relaciones entre el Eintracht y el Madrid facilitan que algún madridista o algún canterano de La Fábrica vaya la próxima temporada al club alemán. Se habla de Mariano, en el primer equipo, y de Pedro, delantero del Juvenil A.

