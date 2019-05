El Eintracht desmiente el acuerdo por Jovic con el Real Madrid

El director deportivo del Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, ha desmentido haber alcanzado un acuerdo con el Real Madrid por el traspaso de Luka Jovic. Bobin niega que se hayan mantenido contactos con el club blanco y, por tanto, que su fichaje esté cerrado.

"No ha habido contactos con el Real Madrid. Por una vez no es una mentira piadosa, de verdad que aún no nos hemos puesto en contacto. Les conozco muy bien", ha dicho Bobic en declaraciones a ESPN.

Las palabras del Eintracht no quieren decir que Jovic no vaya a fichar por el Real Madrid. El serbio es el elegido por el club blanco para reforzar la posición del '9' de cara a la próxima temporada. Es el principal objetivo merengue, aunque su precio se podría disparar hasta los 70 millones de euros.

Luka Jovic REUTERS

El Real Madrid trabaja en el fichaje de una de las grandes sensaciones de la temporada, que aspira con dar el pase a la final de la Europa League al Eintracht. Precisamente, su rival en semis es el Chelsea, liderado por Hazard. El belga podría ser uno de sus compañeros en el Madrid la próxima temporada.

Competencia por Jovic

La competencia, sin embargo, será dura por el futbolista. Su nombre ya ha sido relacionado con equipos como el Barcelona, el Chelsea o el Inter. Un invitado de última hora podría encarecer la operación: el PSG. El club francés necesita un impulso para la próxima temporada (Cavani saldrá) y hará una intentona final por Jovic, aunque el Madrid se mantiene como el máximo favorito para hacerse con su fichaje.

