La cuestión Kroos: un toque de atención a golpe de fichajes

Tres partidos quedan para que la temporada del Real Madrid. La sensación es que las cartas ya se han puesto todas sobre la mesa y que el casting de Zidane hace varias jornadas que se cerró. Los señalados que deja el curso son varios y entre ellos se encuentran grandes nombres, como es el caso de Toni Kroos. El alemán ya no es intocable sobre todo tras su mala recta final de temporada.

Kroos ha bajado su rendimiento. Siempre ha sido un jugador que cuando mejor se desempeñaba era cuando más por alto se pasaba su meritorio trabajo, pero ahora se apagado y directamente no se le acaba de ver. Kroos ha dejado de ser fundamental en el juego del Madrid y ni la vuelta de Zidane ha logrado revertir su situación.

Pero Kroos no es uno de los que están a la cabeza para enfilar la rampa de salida cuando la temporada se termine. A día de hoy no se espera que su nombre esté entre los sacrificados de Zidane, sobre todo después de que este haya dicho que la 'revolución' no se llevará por delante a tantos jugadores como algunos puedan pensar. En el centro del campo habrá salidas, sí, pero de momento estas serán las de Ceballos, Marcos Llorente y la incógnita de Isco.

Kroos

Pogba y las otras opciones del Madrid

El futuro de Kroos está asegurado, pero su sitio en el once titular del Madrid no. Entre los movimientos que tiene en mente el Madrid hay jugadores que rivalizarán directamente con el propio Kroos o Modric por un sitio en el que antes era el trivote innegociable de Zidane. El primer nombre que se le viene a todo el mundo a la cabeza es Paul Pogba. El centrocampista francés es el principal objetivo del Madrid y una petición expresa de Zidane. Si el técnico ha pedido su fichaje será para que sea un pilar importante de su equipo.

Pogba, sin embargo, no es el único que suena ni el único que podría llegar. El Madrid tiene dos plan B en su agenda: Christian Eriksen y Donny Van De Beek. El danés del Tottenham termina contrato en 2020 y es una opción que atrae al Madrid desde hace muchos meses. El holandés del Ajax es una de las revelaciones de la gran sorpresa europea y suena cada vez con más fuerza para salir a un grande el próximo verano. Los dos, por cierto, son semifinalistas de la presente edición de la Champions League. Incluso hay otro jugador que está en la recámara y que también gusta a Zidane: Miralem Pjanic.

Zidane ha pedido el fichaje de uno o dos centrocampistas. Es la zona del campo que más se ha resentido del Madrid tricampeón de Europa, más allá de los goles que se fueron con el adiós de Cristiano Ronaldo. Hace falta una renovación en la sala de máquinas del Madrid y Kroos deberá luchar la próxima temporada -si se confirma su continuidad- por el puesto que hasta hace bien poco tenía asegurado.

