El consejo de Gravesen a Eriksen para triunfar en el Real Madrid

Ejerciendo como voz autorizada tras haber pasado por las filas del Real Madrid, Thomas Gravesen (43 años, Dinamarca) ha reaparecido públicamente para analizar el posible fichaje de Christian Eriksen (27 años, Dinamarca) por el club blanco. Durante una entrevista concedida a Ekstra Bladet en su país, el que fuera jugador del Real Madrid durante la temporada 2005/06 ha elogiado al jugador del Tottenham y le ha aconsejado sobre su futuro.

Elogios a Eriksen

El compatriota de Eriksen se deshizo en elogios sobre la estrella del Tottenham: “Siempre he dicho que solo Eriksen piensa cuidadosamente para que poder elegir. ¡Él puede elegir al mundo entero! No hay lugar donde Christian no pueda jugar, y será genial. Será enorme ver a otro danés en el Real Madrid. Él tiene el talento para ello, y se encontraría bajo las alas de Zidane en un club que está en proceso de reconstrucción”.

Cuándo llegar al Real Madrid

Para Gravesen no existe un momento exacto para aterrizar en el Real Madrid: “No sé si hay un momento que sea mejor que otro. Christian sabe bien lo que puede y debe aportar, y cuando el precio de un jugador de su calibre es tan alto y pretenden pagar eso para ficharle es porque lo usarán para construir el equipo alrededor de Eriksen”.

Confianza en que vista de blanco

El que fuera jugador del Real Madrid confía en que Eriksen fiche por el club: “Espero que este sea el caso. Nos sentiremos orgullosos de tener un jugador danés en ese club, y también aumentará el interés en los talentos daneses”.

Fortaleza para adaptarse al Madrid

“Sí, supongo que sí. Si se produce el fichaje, desde el primer día ya estará en un lugar alto en la jerarquía simplemente porque el precio pagado por él”.

Eriksen-Coutinho

Para Gravesen, no hay comparación entre el fichaje de Eriksen y el de Coutinho: “El riesgo a veces puede ser que termines como Philippe Coutinho, que llegas a Barcelona, pero no juegas tanto. Sin embargo, si el Real Madrid pone tantos millones por Eriksen es porque tienes un plan claro con él”.

