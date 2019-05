Odegaard habla del interés del Ajax: "Es interesante que se fije en mi"

Martin Odegaard está cuajando un gran año en el Vitesse holandés y, en el mes de abril, ha sido nombrado mejor jugador de la Eredivisie. Esto llega en un momento en el que el interés del Ajax de Ámsterdam en hacerse con sus servicios ya es conocido, y el propio jugador ha tenido unas palabras al respecto. El noruego aseguró que "es interesante que buenos clubes como el Ajax se fijen" y que "cualquier jugador se sentiría halagado por ello".

No obstante, Odegaard reconoció en primera instancia que "no sabía nada del interés del Ajax" antes de que le formulasen la pregunta, pero quiso zanjar el debate advirtiendo que "son solo rumores" y que no está "centrado en eso". Por lo tanto, la prioridad absoluta del centrocampista cedido por el Real Madrid pasa por rendir al mismo nivel hasta final de temporada, manteniéndose la espera de lo que le deparará el futuro.

Una vez terminado el curso, Odegaard regresará a la entidad merengue para hacer la pretemporada a las órdenes de Zinedine Zidane. Precisamente su etapa con el técnico francés en el Castilla también fue objeto de debate, y el noruego declaró que le enseñó mucho y que algunos aspectos fueron "detalles antes de recibir el balón, la posición del cuerpo o cómo tener cuidado con las debilidades defensivas".

Odegaard celebra un gol con el Vitesse. Foto: Instagram (@odegaard.98)

Sobre su estilo de juego, el futbolista del Vitesse reveló que "encontrar el último pase y crear ocasiones de peligro con el pase a través de las líneas es lo más especial", considerando que se trata de su punto fuerte. Además, añadió que de pequeño siempre quería ser "el que más asistencias diese", por lo que ahora puede ver cómo su sueño se está cumpliendo en el fútbol profesional.

Orgulloso del premio otorgado

Finalmente, Odegaard habló del premio de mejor jugador del mes de abril, admitiendo que "es muy bonito" y que "hay grandes jugadores en esta liga, por lo que recibir este premio significa mucho a nivel personal". Concluyó señalando que se siente "muy orgulloso de ello", por lo que la próxima vez que salte al campo lo hará con las energías renovadas y con el ímpetu intacto para mantenerse a gran nivel.

